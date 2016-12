Unui copil i-a explodat un proiectil în faţă, în poligonul militar de la Topraisar

Unui copil i-a explodat un proiectil în față, în poligonul militar de la Topraisar

Potrivit oamenilor legii, copilul ieșise la păscut cu oile și a intrat pe poligonul de tragere al UM 01737 Topraisar. Aici a găsit un proiectil, care i-a explodat în mână. Copilul a fost transportat de urgență la spital. „Va rămâne internat la Chirurgie Pediatrică. A fost consultat de mai mulți specialiști, de la oftalmologie, chirurgie estetică etc. S-a stabilit că rănile sunt multiple și grave; are un traumatism cranio-cerebral, are arsuri pe mâini, corpi străini în ochi și torace”, ne-au declarat reprezentanții spitalului.Procurorii de la Parchetul Militar au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a rănit copilul. Potrivit unor surse, poligonul nu ar avea gard împrejmuitor.