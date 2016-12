Unde şi cum au acţionat hoţii din locuinţe, în Constanţa, în 2012

Unde și cum au acționat hoții din locuințe, în Constanța, în 2012

Hoții din locuințe din Constanța ar intra prin efracție mai degrabă într-un apartament decât într-o casă și nu pierd prea mult timp cotrobăind în interior. Este de ajuns să scotocească prin șifonier și prin sertarele dulapurilor din sufragerie pentru a găsi ceea ce-i interesează: banii și bijuteriile. Au învățat, atrag atenția polițiștii, că oamenii sunt predictibili când vine vorba de ascunzătorile din locuințe!În 2012, în Constanța a fost înregistrată o ușoară scădere a numărului furturilor din locuințe comparativ cu anul precedent. Cu toate acestea, numărul se menține alarmant de ridicat. „Începând din 2010, am înregistrat o creștere la acest capitol, comparativ cu anii trecuți. În 2012, numărul furturilor din locuințe a scăzut cu aproximativ 5 - 10%, dar tot se menține ridicat comparativ cu perioada anterioară”, ne-a declarat comisarul șef Emilian Pârvu, șeful Poliției municipiului Constanța.În ciuda dinamicii numărului cazurilor înregistrate, polițiștii pot vorbi despre anumite constante când vine vorba despre acest tip de infracțiune: modurile de operare, vârsta infractorilor, bunurile furate și locurile din casă pe unde scotocesc.Hoți din București și Galați au dat atacuri la blocurile-turnÎn ceea ce privește modul de operare, în primul rând se impune a fi menționat faptul că hoții din locuințe, cel puțin cei din Constanța, preferă să „atace” apartamentele. Numărul jafurilor comise din case este mult mai mic. Cât privește modalitate de a pătrunde în locuințe, polițiștii au remarcat trei situații frecvent întâlnite: forțarea ferestrelor PVC, forțarea butucului de la ușă și prezentarea hoților la ușă, îmbrăcați decent și vorbind politicos, dându-se drept angajați ai unor instituții publice.„Prima situație, de forțare a ferestrelor PVC, o întâlnim cel mai frecvent și sunt preferate apartamentele de la parter și etajul întâi. Spargerile au loc după-amiază și până la ora 23,00, la apartamente, după miezul nopții în cazul caselor. Al doilea caz, de forțare a butucului de la ușă este mai rar la Constanța, dar am avut în 2012 mai multe spargeri de acest fel. Hoții, de fapt două grupări din București și Galați, veneau periodic și luau în vizor apartamente din blocurile - turn, situate la etajele superioare. Spargerile erau date ziua și acționau în gașcă, unul stând de strajă pe casa scării”, a exemplificat comisarul șef de poliție.Cât privește a treia metodă, este de asemenea frecvent întâlnită în municipiul Constanța, în special în timpul verii, victimele predilecte fiind bătrânii.Pe de altă parte, comisarul șef Pârvu atrage atenția că în ultima perioadă s-au confruntat cu câteva furturi din locuințe în care hoții au fost observați de vecini, dar nu au trezit suspiciuni. „Hoțul stătea în dreptul ușii apartamentului vizat, se prefăcea că vorbea la telefon și chiar i-a salutat pe vecini. Întrebat, a spus că-l așteaptă pe proprietar. De fapt, imediat după plecarea vecinilor a forțat ușa apartamentului și a furat tot ce i-a picat în mână. De aceea, este bine ca atunci când sunt văzuți în scară sau pe lângă bloc necunoscuți ce trezesc suspiciuni, să se dea telefon la cea mai apropiată secție de poliție!”, a atras atenția comisarul șef.Nu mai ascundeți banii în șifoniere!Constante rămân și locurile unde se îndreaptă hoții, indiferent de locuința jefuită. „Oamenii sunt predictibili, au aceleași ascunzători în locuințe, așa că hoții scotocesc prin șifonier și prin dulapurile din sufragerie. În consecință, sfatul nostru pentru constănțeni este ca, dacă nu au posibilitatea să-și ia minimele măsuri de siguranță, să aibă grijă unde pun banii în casă. Am avut și cazuri unde hoții au plecat cu mâna goală, pentru că nu au găsit banii sau bijuteriile, nu erau ascunse nici în șifonier, nici în sufragerie”, a afirmat polițistul.Mai mulți hoți băgați după gratiiÎn Constanța, furturile din locuințe sunt comise, în majoritatea cazurilor, de copii. Minori scăpați de sub control, care provin din familii dezorganizate și care au prins gustul furtișagurilor. „Nu este obligatoriu să aibă un adult în umbră, care să-i coordoneze. Sunt puștani care intră, fură ce este mai ușor de vândut și după care le plasează celor interesați de chilipiruri, taximetriști și chiar angajați de la casele de amanet”, a completat Emilian Pârvu.Mai trebuie remarcat că, potrivit șefului Poliției municipiului Constanța, în 2012, în vreme ce numărul furturilor din locuințe a înregistrat o ușoară scădere, a crescut numărul hoților băgați după gratii.