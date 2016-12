Unde şi cum "ATACĂ" HOŢII DE MOTORINĂ din Constanţa

5

1000 de vorbe , doi bani nu fac ... Hotii , nu sunt hoti de fapt , sunt bieti amarati in cautare de ceva de lucru , tocmiti cu ziua , din timp , de catre ...ei bine da , de catre politistii din Ovidiu ! Cand se termina treaba , politistii le da simbria si pleaca fiecare unde are treaba ...In afara de motorina politistii mai au o afacere infloritoare ... Tocmesc trei patru baieti ziua , si ii pun sa sape noapte in locuri bine studiate , dupa fier si dupa cupru ! Daca lucrurile merg bine , amaratii castiga cate 35-50 de lei pe noapte in timp ce politistii si oamenii lor fac 5-10 000 de lei pe noapte ! daca ceva merge prost , sacrificat va fi unul dintre amarati , sub amenintarea cu razbunari asupra familiei sale daca vorbeste !