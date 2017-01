Unde găsim cele mai ieftine asigurări RCA

Cea mai cunoscută asigurare de răspundere civilă din țara noastră, singura asigurare obligatorie de pe piața românească este cea de răspundere civilă a conducătorilor de autovehicule (RCA). Clauzele contractului de asigurare, inclusiv valoarea maximă a despăgubirilor precum și nivelul primelor, pe cate-gorii de autovehicule în funcție de capacitatea lor cilindrică, sunt stabilite prin ordin și norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) din România. Deși fiecare societate are interesul să vândă astfel de produse, în ultima perioadă, la unele firme de asigurări prețurile unor astfel de polițe aproape că s-au dublat. Dacă anul trecut, un RCA, pe o perioadă de un an de zile, se putea cumpăra cu aproximativ 350 de lei, în momentul de față există societăți de asigurări care pur și simplu „au sărit calul”, fără să ofere prea multe avantaje. Oficialii companiilor de asigurări susțin că majorarea tarifelor RCA vine în contextul nevoii de compensare a creșterii valorii despăgubirilor pe acest segment. Prin asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se acoperă prejudiciul produs de asigurat unor terțe persoane, ca urmare a producerii unui accident de autovehicul. Din acest motiv, majoritatea șoferilor au interesul ca polița RCA să coste cât mai puțin, pentru că, oricum, limita despăgubirilor acordate este aceeași la toate societățile, respectiv 500.000 de euro pentru pagube materiale și 2.500.000 de euro pentru vătămări corporale și decese. Totuși, există oameni care nu au timp să se informeze corect și astfel ajung să plătească aproape dublu pentru o asigurare RCA. De partea cealaltă, mulți reprezentanți ai societăților de asigurări se bazează pe faptul că au deja clientela lor, oamenii sunt prea grăbiți ca să verifice piața acestor produse și să facă anumite comparații, astfel că șoferii care au încredere în agenții cu care lucrează de ani de zile cad în plasa lor și scot bani grei din buzunar. Criterii pentru stabilirea RCA Cei mai mulți asigurători aplică o serie de criterii cu ajutorul cărora încearcă să prevină pierderile pe segmentul RCA. Astfel, prețurile sunt ajustate pentru fiecare client în funcție de mai mulți indicatori: vârsta proprietarului autoturis-mului, localitatea de domiciliu a acestuia, experiența la volan, dacă a utilizat polița RCA pentru a despăgubi terți prejudiciați în ultimii ani sau marca autovehiculului. Pe baza unor astfel de indicatori, tarifele de bază afișate de asigurători pot crește foarte mult. În același timp, reducerile de preț sunt limitate la 25% din tariful de bază, nivelul fiind stabilit de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) printr-un act normativ. În acest context, există societăți care vând aceeași poliță RCA la prețuri diferite. Așadar, o persoană care locuiește în Constanța, are peste 30 de ani, permisul de conducere de peste 10 ani și un autoturism cu capacitatea cilindrică între 1201 și 1400 cmc, poate cumpăra o asigurare, pe o perioadă de un an de zile, cu 643 de lei de la „Generali”, o sumă mult prea mare în comparație cu alte firme. Același produs poate fi achiziționat cu 632 de lei de la „Asirom”, cu 488 de lei de la „Grupama”, 397 lei de la „Omniasig“, 394 lei de la „Ardaf”, 361 lei de la „BCR Asigurări”, 359 lei de la „Uniqa”, cu 357 lei de la „Euroins” sau cu 356 de lei de la „Astra”. Dacă luăm în calcul că proprietarul autoturismului are 23 de ani, atunci lucrurile se schimbă. Dar nu la toate societățile de asigurări. Astfel, Astra, Euroins și Ardaf nu țin cont de vârstă, astfel că o asigurare RCA, pe un an de zile, costă la fel pentru toți cei care vor să o achiziționeze, diferența constând doar în capacitatea cilindrică a mașinii. În schimb, la „Generali”, aceeași asigurare poate ajunge până la 1.100 de lei, la „Asirom” poate costa aproximativ 750 de lei, la „Omniasig” este 560 de lei, iar la „BCR Asigurări” costă 564 lei. La aceste prețuri, unele societăți de asigurări acordă reduceri cuprinse între 5 și 10% dacă polița este plătită integral pentru o perioadă de un an de zile. Totodată, majoritatea firmelor acordă reduceri de până la 20% în cazul pensionarilor, iar unele societăți oferă reduceri în cazul clienților fideli, care au avut RCA și anul anterior la aceeași firmă. Vestea bună este că de anul viitor, va fi introdus, la nivelul întregii piețe a asigurărilor, sistemul bonus-malus, prin care șoferii buni vor fi recompensați cu discount-uri, iar cei care au provocat accidente vor fi penalizați prin creșterea tarifelor. Nivelul reducerilor și al majorărilor urmează să fie stabilit de CSA.