Unde dispar indicatoarele rutiere din Constanţa

Unde dispar indicatoarele rutiere din Constanța

Ştire online publicată Luni, 17 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Hoții din Constanța au ajuns să pună în pericol și siguranța circulației rutiere. De câteva luni, s-au pus pe furat indicatoare rutiere. Pentru a nu bate la ochi, însă, nu duc plăcile cu semnele rutiere la centrele de colectare a fierului vechi!În mediul rural, hoții de mărunțișuri dezgroapă cablurile telefonice sau lasă grădinile fără araci. În orașul Constanța, însă, prea puțini localnici mai au grădini, așa că și hoții se reorientează către bunurile pe care le întâlnesc pe toate drumurile: indicatoarele rutiere! Mugur Voinescu, director adjunct în cadrul SC Confort Urban SRL (administratorul drumurilor din municipiul nostru), ne-a declarat că furturile de indicatoare rutiere au început să reprezinte o problemă serioasă, de anul trecut. „În ultima perioadă, s-au mai liniștit. Dar am avut luni, anul trecut, când erau și câte 3 - 5 indicatoare rutiere furate pe noapte. În ultimul timp, mai ales după ce am semnalat problema și celor de la Poliția Constanța, a mai scăzut numărul furturilor”, a afir-mat reprezentantul firmei. Hoții nu țineau cont de zonă sau de cât de necesar este sau nu un indicator rutier. E drept, însă, că le atrăgeau atenția săpăturile realizate și, în general, unde se efectuează lucrări, dispar și indicatoarele. „Își imaginează probabil că, dacă tot lucrăm în zonă, înlocuim și semnele rutiere”, a adăugat directorul adjunct al Confort Urban. Așa s-a întâmplat, de exemplu, și în Palazu Mare, unde, pe perioada lucrărilor stradale, nu era zi în care să nu dispară cel puțin un indicator rutier. Doar o parte din aceste indicatoare ajungeau însă să fie valorificate la centrele de colectare a fierului vechi. Mai precis, doar țeava. „Tabla pe care este semnul rutier o aruncă pe unde nimeresc, prin curțile oamenilor, iar țeava o îndoaie, o taie în bucăți și o duc la centrele de fier vechi. Din plăcile cu semne rutiere am mai recuperat, căci ne anunță oamenii, când le găsesc, și le aduc. Dar țevile trebuie înlocuite. Am încercat să folosim un alt sistem de susținere, să utilizăm tije din plastic, sau stâlpi din plastic, dar nu s-a putut. Există niște norme, valabile în întreaga Europă, care trebuie respectate și la noi”, a mai precizat Mugur Voinescu.Confort Urban, dat în judecată Pe lângă paguba materială pe care o aduc administrației publice, aceste furturi pun în pericol și siguranța circulației rutiere. În unele situații, lipsa unui indicator rutier nu trebuie să-l pună în încurcătură pe șofer, căci se presupune că este cunoscător al Codului Rutier. Dar în altele, poate contribui la producerea de acci-dente rutiere. Potrivit lui Mugur Voinescu, SC Confort Urban SRL a fost dată în judecată, în două procese, de firme de asigurări, pentru lipsa acestor indicatoare rutiere. „Noi înlocuim aceste indicatoare în cel mai scurt timp, dar pentru aceasta trebuie să fim și anunțați. Noi avem oameni pe controale în trafic, dar am mai încheiat protocoale și cu polițiștii locali, cu taximetriștii. Inclusiv cetățenii, care știu că în fața blocului sau în dreptul gospodăriei lor era un indicator rutier, care a dispărut, pot să ne sesizeze”, a mai precizat directorul adjunct Confort Urban.Trebuie legi mai dure pentru centrele de fier vechi Pe de altă parte, reprezentantul firmei care administrează drumul consideră benefică schimbarea legislației în ceea ce privește funcționarea centrelor de fier vechi. „La acest moment, există o inițiativă legislativă prin care se dorește restricționarea bunurilor care pot fi duse la fier vechi, pentru a nu mai fi prejudiciat statul”, a precizat reprezentantul Confort Urban. Astfel, la aceste centre nu vor mai putea fi valorificate bunuri pentru care există suspiciunea că au aparținut domeniului public. Iar administratorii centrelor prinși pe picior greșit vor risca amenzi de până la 50.000 de lei. Rămâne de văzut, însă, când va intra în vigoare acest proiect.