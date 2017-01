Un urmărit general dădea târcoale Trezoreriei din Constanţa

Un urmărit general dădea târcoale Trezoreriei din Constanța

Joi, 21 februarie a.c., pe la ora 17,30, o echipă de intervenție a Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, aflată în timpul misiunii, a observat pe strada Smârdan, din Constanța, în vecinătatea Trezoreriei, doi bărbați care aveau un comportament suspect și care priveau insistent sediul păzit de jandarmi. Potrivit purtătorului de cuvânt al IJJ Constanța, căpitan Sorin Trancă, în urma verificărilor în baza de date, a rezultat că Aurelian Costel Costrășel, de 26 de ani, din Miercurea Ciuc, județul Harghita, era dat în urmărire generală, având de ispășit o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru furt. În urma controlului corporal preventiv efectuat asupra celei de-a doua persoane, Ioan Victor C., de 28 de ani, din Miercurea Ciuc, a fost găsit un cuțit cu lama de opt centimetri și în lungime totală de 18 centimetri. Cei doi au fost invitați la sediul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, unde Aurelian Costel Costrășel a declarat că este dat în urmărire generală pentru furt. În ceea ce îl privește pe Ioan Victor C., el a spus că folosește cuțitul găsit asupra lui pentru mâncare. Aurelian Costel Costrășel a fost preluat, după îndeplinirea tuturor formalităților, de Biroul Urmăriri al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, iar pe numele lui Ioan Victor C. au fost întocmite actele premergătoare pentru comiterea faptei de port ilegal de armă albă, dosarul urmând a fi înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.