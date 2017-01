Un turist de 17 ani s-a electrocutat în parcul de distracţii din Eforie Nord

1

si pe noi ne-a curentat inca de joi

sunt niste nesimtiti. inca de joi curenta podetul de langa masinute. si nu trebuia sa fi ud pe picioare, curenta atunci cand erai cu un picior jos si unul pe pod. daca sareai in acelasi timp cu doua picioare nu mai curenta. Noi am venit acasa de acolo dar nea curentat pe toti joi in jurul orei 11 inclusiv pe un agent de politie din maramures care le-a spus sa remedieze dar au ras