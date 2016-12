Un turist a murit după ce s-a prăbuşit cu parapanta

1

Turist mort in accident de parapanta

Din pacate viata unui om curmata intr-un mod atat de tragic aduce incontestabil o serie de pareri mai mult sau mai putin neavenite, insa in spatele tuturor explicatiilor sta vulnerabilitatea noastra impotriva fortelor naturii! Tony, asa cum il numeam noi cei cel cunoastem cu adevarat, era un impatimit al sporturilor, incepand cu alpinismul si terminand din pacate cu zborul, iar experienta lui in domeniu asta dateaza de peste 10 ani! Nu stiu cu siguranta cate zboruri a efectuat dar poate ca e suficient sa afirm ca luna de luna, vara iarna, era fie in aer fie pe munte, iar grija lui primordiala era siguranta. Un om foarte chibzuit, dar asemena tuturor celor ce iau in considerare riscul, complet neputicions atunci cand natura decide altfel! Sa-ti fie zborul neintrerupt pana la cer, iar celor ce raman aici sa nu uite indiferent de experienta pe care o au, ca omul in plenitudinea fortelor sale e doar un mic obstacol in fata fortelor naturii! Sincere condoleante Daniela, Daniel, Septimiu, Sebastian, cei ce au ramas sa-l pomeneasca in lacrimi aici. Odihneste-te in pace dragul meu Icar!