Un turist a cazut cu bicicleta intr-o prapastie in Masivul Bucegi

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un turist a cazut intr-o prapastie de 40 de metri in timp ce mergea pe bicicleta in Masivul Bucegi. Salvamontistii au plecat pentru recuperarea acestuia, relateaza Agerpres.Salvatorii montani au fost solicitati, sambata, sa intervina pentru recuperarea unui turist care a cazut cu bicicleta intr-o prapastie de 40 de metri, pe cerdacul Vaii Cerbului, in apropriere de Varful Omu, insa interventia interventia va fi una de durata, potrivit sefulului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc.