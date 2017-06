Un tânăr jandarm, diagnosticat cu o boală rară, are nevoie de noi. Trebuie operat pe creier!

Un tânăr jandarm de 23 de ani are nevoie de ajutorul nostru. Cosmin suferă de o boală extrem de rară și pentru a avea o șansă la viață trebuie operat urgent pe creier. Până marți, familia lui trebuie să strângă 60.000 de euro. Marian Godină a făcut și el un apel către toți cei care îl pot ajuta pe colegul lui.Cosmin are 23 de ani și este jandarm în Mehedinți. De când era mic și-a dorit să lucreze în slujba oamenilor, să-i ajute și să-i sprijine. Și-a îndeplinit visul, dar acum el este cel care are nevoie de ajutor, scrie romaniatv.net"Mă doare sufletul că este iubirea vieții mele, este singurul copil. Este subofițer în cadrul jandarmeriei, și a îndeplinit visul pe care-l avea de mic, iar acum... nu știu Dumnezeu i-a dat o palmă", spune plangand mama baiatului.Ne uităm în ochii unei femei disperate. O mamă care tremură și care nu se oprește din plâns pentru este posibil să-și piardă copilul. Fiul ei nu a avut niciodată niciun simptom. În urmă cu o lună, i-a venit rău, a fost dus la spital, iar medicii i-au pus un diagnostic cumplit: anevrism cerebral."Vorbeste, dar este extrem de slăbit, are tremur și starea lui de pe o zi pe alta nu este ok", mai spune femeia.Cosmin suferă de o malformație la creier, o dilatație anormală a arterelor cerebrale. Acum are nevoie de o operație grea pentru că este vorba de o boală extrem de rară. În toată lumea au fost până acum 25 de astfel de cazuri."Am înțeles că nu se poate face o operație clasică pentru că este în mijlocul creierului și foarte profund și este foarte foarte riscant. Îmi doresc din tot sufletul, dacă se poate... cât de puțin. Le mulțumesc tuturor celor care ne sunt alături și ne sprijină și îmi ajută iubirea vieții mele, lumina ochilor mei. Suntem într-o situație extrem de delicată, îmi doresc din tot sufletul să fim ajutați să trecem cu bine, îmi doresc din suflet să-l văd sănătos", spune disperata mama lui Cosmin.Costul operației este de 60.000 de euro. Colegii lui Cosmin încearcă sunt alături de el. A fost deschis și un cont pe numele mamei. Până acum au fost strânși aproximativ 10.000 de euro. Cei care vor să îl ajute pe tânărul jandarm poate să doneze orice sumă. Contul este deschi pe numele ANDREI CONSTANȚACONT RO10BPOS26006943641RON07CONT DESCHIS LA BANCPOST