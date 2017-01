Un accident banal și incompetența medicilor l-au băgat în mormânt

Un tânăr de 32 de ani a murit după ce a sărit de pe „banană“

Auzim adesea de oameni care ajung la urgența Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța și sunt tratați cu nepăsare și… incompetență. Din cauza unor astfel de atitudini, un tânăr de 32 de ani a murit cu zile, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după o… banală căzătură în mare. După ce s-a prezentat la Urgența spitalului și a așteptat câteva ore la ușa unui cabinet - ne povestesc rudele - și după ce a fost văzut de un medic, i s-au prescris niște pastile, iar apoi a fost trimis acasă. La câteva ore i s-a făcut rău, a fost readus la spital cu Ambulanța, resuscitat încă două ore, după care, același medic care l-a consultat și prima dată, l-a declarat mort. Totul s-a întâmplat cu o rapiditate extremă. Sâmbătă, Octavian Horga, de 32 de ani, alături de iubita sa, Ionelia Moroianu, de 23 de ani, au mers la plajă, în stațiunea Mamaia, în dreptul hotelului „Perla”, împreună cu un grup de prieteni. Nimic nu anunța că în următoarele ore s-ar putea petrece o adevărată tragedie ce avea să îi șocheze pe toți. S-a aruncat în apă de pe „banană” Distracția a fost în toi, prima dată pe nisip, unde Octavian a jucat fotbal sau tenis cu prietenii, după care a continuat în apă. La un moment dat, văzând „banana”, cu care mulți dintre turiștii veniți pe litoral se plimbă pe mare, „ancorată” la o distanță relativ mică de mal, lui Octavian Horga i-a venit ideea de a urca pe ea, folosind-o drept trambulină, și de a se arunca în mare. Numai că apa nu a fost atât de adâncă pe cât se aștepta, pentru că s-a lovit cu capul de fundul mării. Urmările nu au fost imediate. El a revenit pe nisip și i s-a plâns iubitei sale de dureri de cap, rugând-o să-l maseze. „Am mers apoi la o terasă, ca să mâncăm, iar acolo au început să-i tremure mâinile. Am ajuns apoi acasă, dar a început să-l doară în piept” - ne-a povestit, ieri, printre lacrimi, Ionelia Moroianu. Pentru că îi era teamă de medici, tânărul a tot refuzat să se prezinte la spital pentru consultație. La insistențele iubitei, ei s-au dus, în cele din urmă, la urgența Spitalului Clinic Județean Constanța. Pentru că nu veniseră cu Ambulanța, și presupunându-se că nu este o urgență extremă, tânărul a tot așteptat la ușile cabinetelor medicale. Au așteptat două ore la Urgența (!!!) spitalului „Am așteptat două ore la Camera 3, ca să ne spună că nu suntem de competența lor, după care am așteptat la camera 4. Iubitului meu i s-a făcut rău și doar așa l-au băgat în cabinet și l-au consultat. Apoi, patru ore l-au plimbat prin spital pentru radiografii” - ne-a mai spus Ionelia. „Neurochirurgul Carp (n.r. - Ovidiu Carp) m-a trimis să îi cumpăr guler (n.r. – guler cervical) și niște pastile și ne-a trimis acasă, în condițiile în care Octavian acuza continuu dureri în piept. Am ajuns acasă și a început să verse, era din ce în ce mai rău. Am sunat la 112, iar Salvarea a venit în 25 de minute, neechipată. Nu aveau cu ce să-l resusciteze” - povestește în continuare Ionelia, retrăind cu groază momentele acelea. Același medic care l-a trimis acasă a constatat, la doar câteva ore, decesul În cele din urmă, bărbatul a fost transportat la spital, unde a fost resuscitat, câteva ore, timp în care tânărul și-a revenit de două ori, după care și-a dat și ultima suflare. Același medic care era de gardă, potrivit spuselor rudelor, și care îl consultase anterior, dr. Ovidiu Carp, le-a dat vestea că bărbatul a murit. O banală, spuneau ei, lovitură la cap, a dus la o moarte rapidă a unui tânăr de doar 32 de ani. Lipsa îngrijirilor medicale acordate cu responsabilitate și profesionalism au condus, evident, la acest crunt deznodământ. Rudele, distruse de durere, „plimbate“ între morgă și Poliție Dacă toată tragedia și drama pe care o trăiesc în aceste zile rudele tânărului nu erau de ajuns, duminică și luni ele au fost plimbate pe la morgă ori Poliție, parcă în batjocură. „Ni s-a spus să mergem la morgă, deși medicii știau cu toții că morga nu este deschisă duminica. Astăzi (n.r. - ieri) am fost la Poliția Mamaia, de unde am fost trimiși la Secția 3 Poliție, iar de aici domnul polițist Alexe ne-a trimis din nou la Poliția Mamaia… Toată dimineața ne-au plimbat de colo-colo, numai în bătaie de joc” - ne-a povestit Lenuța Badea, rudă a decedatului. Tot ieri, iubita lui Octavian Horga, împreună cu fratele acestuia, Cristian Horga, de 23 de ani, au mers la Parchet pentru a depune plângere împotriva medicilor care l-au consultat pe Octavian în seara de sâmbătă. Pentru că, din cauza „plimbărilor” între Polițiile din Constanța, au ajuns când programul procurorului de serviciu se terminase, rudele se vor întoarce astăzi la Parchet pentru a depune plângerea penală. În urma necropsiei, medicii legiști urmează să stabilească cu exactitate cauzele care au dus la deces. Conducerea spitalului nu a fost sesizată Medicul care a fost, sâmbătă, la fața locului, dr. Denis Curseid, din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, ne-a declarat, ieri, că atunci când a ajuns la cazul respectiv, bărbatul se afla în stop cardiorespirator, că a fost resuscitat și apoi transportat la spital în stare instabilă. Cadrul medical a spus că i s-ar fi acordat îngrijirile medicale în timp util, dar la întrebările noastre suplimentare în vederea lămuririi aspectelor relatate de rudele decedatului, privind timpul în care s-a ajuns la intervenție, dacă a existat sau nu din start echipamentul necesar în vederea resuscitării, medicul Curseid, sub pretextul că trebuie să plece la o intervenție, nu ne-a mai răspuns la întrebări. Alți reprezentanți ai Serviciului Județean de Ambulanță nu au putut da relații suplimentare privind acest caz. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, dr. Florian Stoian, ne-a declarat că „până în acest moment, la Direcția Spitalului Clinic Județean Constanța nu a fost depusă vreo plângere cu privire la acest caz, iar o anchetă nu se poate face decât în baza unei sesizări”. Rudele lui Octavian sunt însă hotărâte să meargă până-n pânzele albe pentru a se face dreptate, deși știu foarte bine că orice s-ar întâmpla, el nu va mai putea fi readus la viață. „Nu vrem însă ca și alte persoane să mai pățească ceea ce a pățit el…” - ne-au spus rudele tânărului care a murit cu zile pentru că medicii nu i-au acordat atenția cuvenită. *** Octavian și iubita sa urmau să se căsătorească Octavian Horga și Ionelia Moroianu erau iubiți de șapte ani, iar de doi ani locuiau împreună, într-un apartament din cartierul Poarta 6. „Pe 31 iulie făceam șapte ani de când eram împreună” - ne-a spus, ieri, disperată, Ionelia. „Săptămâna aceasta vroiam să mergem la o biserică să ne citească un preot, pentru că eram de mult timp împreună și am auzit că așa era bine. Era o fire atât de veselă, nici nu pot să cred că nu mai e lângă mine!”, a mai spus tânăra.