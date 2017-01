Un tânăr cercetat pentru trafic de stupefiante, la un pas de arestare

Procurorii constănțeni au solicitat arestarea unui tânăr care este cercetat într-un dosar de trafic cu droguri, după ce acesta a fost prins încercând să părăsească țara prin punctul de frontieră de la Satu Mare. Bogdan Eftimie a fost depistat, pe 18 decembrie, în timp ce încerca să plece din țară. El este cercetat alături de alte două persoane pentru comiterea infracțiunilor de trafic, deținere și introducere în țară de stupefiante de mare risc. Procurorii au solicitat magistraților arestarea bărbatului, susținând că această măsură ar contribui la buna desfășurare a procesului penal. Instanța a stabilit un nou termen de judecată pentru luni, timp în care Secția 3 Poliție trebuie să trimită anumite relații despre Eftimie. Potrivit rechizitoriului, pe 27 aprilie 2007, în jurul prânzului, procurorii și ofițerii Compartimentului Antidrog al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța (BCCO) au organizat un flagrant delict, în cursul acțiunii fiind prins un tânăr de 18 ani ce deținea 76,69 grame de hașiș (rezină de canabis). Un polițist sub acoperire a luat legătura cu Ciprian Dinescu, despre care lucrătorii Antidrog aflaseră că are droguri de vânzare și de la care cumpărase droguri în alte patru rânduri. Polițistul s-a întâlnit cu Dinescu în zona unei benzinării de la intrarea în stațiunea Mamaia. După ce tânărul a urcat în mașina polițistului, iar „cumpărătorul“ s-a convins că Dinescu are drogurile la el, restul echipei de la Antidrog a realizat flagrantul. La percheziție, asupra lui Ciprian a fost găsită o cutie metalică, în care se aflau 76,96 de grame de hașiș. Ciprian Dinescu a cerut 1.000 de euro pentru drogurile respective, o sumă mare pentru această cantitate, care, în mod normal, se vinde pentru aproximativ 500 - 600 euro. Al doilea individ implicat, Bogdan Eftimie, aducea rezină de canabis din Franța, pe care, ulterior, o comercializa. La domiciliul său, anchetatorii au găsit, în urma percheziției efectuate, un gram de rezină de canabis. Bărbatul a introdus, pe 21 aprilie 2007, în România, în scopul vânzării, peste 65 de grame de rezină de canabis. De altfel, el nu se află la prima abatere de la legea penală. Anchetatorii au ajuns pe urmele individului ca urmare a denunțului făcut de Ciprian Dinescu, de 18 ani, din Constanța, elev în clasa a XII-a la Liceul Economic 2. Anchetatorii au mai stabilit că un alt individ, Cătălin Diceanu, a intermediat cumpărarea stupefiantelor de către Dinescu și a expediat în Franța suma de 650 de euro.