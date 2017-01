Un tânăr a provocat un scandal monstru în Gara Constanţa

Mort de beat

Un tânăr a provocat un scandal monstru în Gara Constanța

Un tânăr de 26 de ani este cercetat de lucrătorii Secției Regionale de Poliție Transporturi pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Potrivit subcomisarului Cerasela Miron, vineri dimineață, pe la ora 1,45, polițiștii de la TF Constanța au depistat în Gara Constanța un bărbat, care se afla în stare de ebrietate și se ma-nifesta violent. Polițiștii l-au legitimat, așa aflând că el se numește Ștefan G., are 26 de ani, este din Constanța și nu are antecedente penale. Tânărul nu s-a liniștit nici în prezența oamenilor legii, el spărgând geamul de la una din ușile holului caselor de bilete ale stației CF Constanța, după care a luat o bucată de sticlă de pe jos și a amenințat că-și taie venele, ulterior automutilându-se în zona brațelor și a gâtului. A fost chemată de urgență o ambulanță, tânărul fiind imobilizat și transportat la Spitalul Clinic Județean Constanța, în vederea acordării de îngrijiri medicale, în pre-zent fiind în afara oricărui pericol.