Un tânăr a băut clor şi s-a aruncat de la etajul 4

6

rasp

Toate televiziunile au aceasi varianta pt ca au aceasi sursa:presupunerile vecinilor.In momentul tragediei tatal nici macar nu se afla la domiciliu si pana in momentul plrcarii salvarii nu era nici picior de reporter acolo.Copilul asta avea o cu totul alta durere in suflet ...Sa dea Dumnezeu sa si revina si lasati familia sa si duca crucea acestei tragedii,numai mama sa nu fii in astfel de cazuri......in rest,gura lumii sloboda.....reporterii au vb numai cu necunoscuti dar acest baiat are si familie si prieteni ,de aici trebuiesc culese informatiile reale nu de ,,prin cartier".

Răspuns la: minciuni?

Adăugat de : cititor, 8 august 2012

sunteti sigura ca sunt minciuni? sunteti mama si poate este normal sa spuneti asa. dar nu vi se pare suspect ca si altii, tv neptun, telegraf spun la...