Un tânăr a ars de viu după ce a intrat cu motoscuterul sub roţile unui tir

Tragedie rutieră în Constanța

Un tânăr a ars de viu după ce a intrat cu motoscuterul sub roțile unui tir

O adevărată tragedie a avut loc, vineri, în Constanța. Un tânăr de 27 de ani a murit carbonizat după ce a intrat cu motoscuterul sub un tir. Totul s-a întâmplat din cauză că băiatul nu a acordat prioritate de trecere tirului, intrând chiar sub roțile mastodontului.Potrivit polițiștilor de la Rutieră, Claudiu Iftimiciuc, de 27 de ani, din Constanța, care conducea mo-toscuterul cu numărul de înmatri-culare CT-0950, pe strada Verde, din Constanța, în momentul în care a ajuns la intersecție cu strada Alba Iulia, nu a acordat prioritate de trecere unui tir. Gestul a fost fatal. El a intrat cu motoscuterul chiar sub roțile autotrenului condus de Andrei Petru Dănuț, de 30 de ani, din Hunedoara. În urma impactului, motoscuterul a luat foc, iar Claudiu Iftimiciuc a murit carbonizat…Cadavrul acestuia a fost transportat la Morga Cimitirului Central din Constanța, în vederea efectuării necropsiei.Oamenii legii de la Rutieră spun că evenimentul ar fi fost evitat dacă tânărul care conducea mo-toscuterul respecta o regulă ele-mentară privind circulația pe dru-murile publice. Din nefericire, un moment de neatenție s-a transfor-mat într-o tragedie de nedescris pentru familia băiatului.