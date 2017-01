Un suspect a fost eliberat din arestul Poliţiei Constanţa din… greşeală!

Acuzat că a fost complicele celui ce a jefuit, acum aproape o lună, un judecător francez

Ieri, magistrații de la Judecătoria Constanța au respins cererea de revocare a măsurii arestării preventive înaintată de Marian Diceanu, acuzat că a fost complicele unui individ care a dat iama în buzunarul unui judecător francez, aflat în concediu pe litoralul românesc. La finele săptămânii trecute, dintr-o… eroare (!), el a fost eliberat din arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța pentru că un polițist ar fi interpretat greșit soluția unei instanțe, respectiv a Tribunalului Constanța. Mai precis, ofițerul care a luat decizia eliberării lui Diceanu a înțeles că instanța a admis cererea de eliberare sub control judiciar a lui Diceanu, pe când Tribunalul admisese, de fapt, recursul procurorilor formulat împotriva deciziei Judecătoriei Constanța de înlocuire a măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Ceea ce însemna că individul trebuia să rămână după gratii. Dându-și seama de greșeala monumentală făcută, după trei zile de libertate, polițiștii vin la ușa locuinței lui Diceanu și îl încar-cerează, fără să existe un alt mandat emis pe numele său. În urma anchetei desfășurate de IPJ Constanța s-a stabilit că vinovat de încurcătură este ag. șef-adj. Gheorghe Frătea, de la arest. Ieri, IPJ a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța pentru a-l ancheta pe polițistul acuzat de neglijență în serviciu. „Am cerut conducerii IPJ Constanța, prin intermediul in-stanței, să ne trimită o copie după ordinul de descarcerare-încar-cerare, însă nu am primit ceea ce am solicitat, ci ni s-a trimis un fel de scrisoare în care ni se povestește că polițistul care l-a eliberat pe Diceanu din greșeală este cercetat de procurori. Pe mine nu mă interesează acest aspect, eu vreau să văd ce scrie în acel ordin, întrucât clientul meu a plecat legal din arest, nu a evadat și, în acest caz, nu mai putea fi încarcerat”, a declarat, ieri, avocatul Alexandru Niță. Un aspect și mai ciudat este faptul că apărătorul lui Diceanu susține că judecătorul care a soluționat cererea de eliberare după reîncarcerare s-a pronunțat împotriva acesteia fără ca măcar să îl asculte. „Nici nu mi-a acordat cuvântul pe fond, am cerut emiterea adresei către IPJ și alte înscrisuri, iar judecătorul s-a pronunțat înainte ca eu să apuc să fac vreo cerere de eliberare. L-am recuzat din acest motiv, însă mi-a fost respinsă recuzarea și tot el a judecat și cererea de revocare a măsurii arestării preventive”, a mai spus avocatul. Acesta este hotărât să facă și alte cereri de eliberare în speranța că poate, în cele din urmă, vreun judecător va observa că a fost încălcată legea în acest caz și îl va elibera pe Marian Diceanu. Reamintim că, în dimineața de 31 august, polițiștii de la Secția 3 împreună cu jandarmii au prins în flagrant doi constănțeni în timp ce îi furau unui francez portofelul din buzunar. Oamenii legii spun că victima a fost jefuită într-un autobuz, între Gară și Poliția Municipiului Constanța, iar în portofelul furat de hoți se afla suma de 300 de lei și actele personale ale turistului străin. Cetățeanul francez le-a declarat polițiștilor că este președintele Tribunalului Corecțional din Paris și că a venit la Constanța în vacanță. La scurt timp, oamenii legii i-au prins pe cei doi suspecți, Marian Diceanu și Memet Șaban, pe care i-au arestat pentru complicitate la furt calificat, respectiv furt calificat.