Un şofer beat s-a răsturnat cu maşina, la Corbu

Un șofer beat s-a răsturnat cu mașina, la Corbu

Un șofer de 33 de ani, care conducea un autoturism deși se afla sub influența băuturilor alcoolice s-a răsturnat cu mașina, pe un camp, lângă Corbu.Polițiștii de la Rutieră spun că, aseară, în jurul orei 19.30. Mihail Iancu, de 33 de ani, din Corbu, care se afla la volanul unui autoturism marca Ford și circula pe un drum dinspre mare spre DJ226, din cauza neatenției în conducere și a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat.În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a pasagerului din dreapta față, respectiv Nicolae Horodincă, de 45 de ani, din Corbu. El a fost transportat la spital, dar nu a rămas internat.Șoferul Mihai Iancu a fost testat de polițiști cu aparatul Drager, rezultând astfel că el avea 1.17 mg/l alcool pur în aerul expirat.Tânărului i-a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.