Un şofer beat a lovit un copil ce se afla pe trotuar

Un șofer beat a lovit un copil ce se afla pe trotuar

Un bărbat din Năvodari care se afla sub influența băuturilor alcoolice a rănit un copil de opt ani în timp ce încerca să pornească un autoturism.Este vorba de Costel Fripcea, de 40 de ani, din Constanța, care, încercând să pornească un autoturism marca Renault Clio, ce se afla parcat pe strada Albatros, din Năvodari, pentru că se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 1.02 mg/l alcool pur în aerul expirat, mașina fiind în viteză s-a deplasat înainte, accidentând-o pe Maria C., de opt ani, din Năvodari, care voia să traverseze strada prin loc nepermis.Minora a fost rănită ușor, spun polițiștii.