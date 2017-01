Un şofer beat a lovit o persoană pe trecerea de pietoni, după care a fugit

Un șofer beat a lovit o persoană pe trecerea de pietoni, după care a fugit

Ştire online publicată Vineri, 09 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un șofer aflat serios sub influența băuturilor alcoolice a lovit, miercuri noapte, în jurul orei 22, o tânără pe trecerea de pietoni după care a fugit de la locul accidentului. Incidentul s-a petrecut în zona bisericii Sf. Maria de pe b-dul 1 Mai din Constanța, când Dănuț Sorin Panait, din Oltina, aflat la volanul unui Logan sub influența băuturilor alcoolice (0,57 mg/l), nu acordă prioritate unei persoane angajate în traversarea străzii pe trecerea de pietoni și o lovește. După produ-cerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei fără încuviințarea organelor de poliție, fiind identificat în jurul orei 23 și adus la sediul SPR. În urma accidentului, Maria Janina Marinescu, de 24 de ani, a suferit un traumatism lombar și un traumatism la picior, fără a necesita internarea. Șoferul este cercetat penal pentru vătămare corporală, părăsirea locului accidentului și conducerea unui autoturism sub influența bău-turilor alcoolice.