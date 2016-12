Un şofer beat a intrat cu maşina într-un stâlp

Un șofer beat a intrat cu mașina într-un stâlp

Un șofer care se afla la volanul unui autoturism, deși era sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului.Polițiștii de la Rutieră spun că, în noaptea de duminică spre luni, la ora 1.50, Adrian Marin, de 28 de ani, din localitatea Ciobanu, se afla la volanul unui autoturism cu numărul de înmatriculare B-15-JSH, pe DC 68, între localitățile Ciobanu și Hârșova și, din cauza neatenției și a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă spre dreapta, unde a intrat în coliziune cu un stâlp.În urma testării cu aparatul Drager, s-a constatat că șoferul avea 0.89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a scăpat nevătămat. El s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.