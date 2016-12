Un şofer a „parcat“ Mercedes-ul într-un stâlp de la City Mall

De beat ce era

Un șofer a „parcat“ Mercedes-ul într-un stâlp de la City Mall

Un șofer care se afla sub influența băuturilor alcoolice a provocat un accident rutier în zona City Mall.Oamenii legii spun că Teodor Cătălin Rusu, de 22 de ani, din Constanța, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, la bordul unui autoturism marca Mercedes, și circulând pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, dinspre bulevardul Tomis spre bulevardul Soveja, în momentul în care a ajuns în zona City Mall, din cauza neatenției, a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă în partea dreaptă, intrând în coliziune cu un stâlp.În accident a fost rănită o pasa-geră de 17 ani, Alexandra Gabriela C., care a fost transportată la spital, dar se află în afara oricărui pericol.