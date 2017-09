Un SGP-ist are pensie de 1.300 lei, un general 33.000 lei. De ce se pune semnul egal între cei doi?

3

Sistemul scandinav

Ca statul sa asigure banii de pensii si sa scape cat de cat de povara fiscala ce apasa bugetul, ar trebui sa implementeze doua lucruri facute de catre economistii din tarile nordice.1.Sa renunte la "sistemul Bismarck"( cel piramidal) si sa transforme aceasta "casa de pensii"in fond de investitii.Il transformi in fond de investitii ,pui un CEO capabil si independent politic, si incepi sa investesti banii prin lume.Cel mai bun exemplu Norvegia.Sistemul piramidal este mort, si functiona inainte de 90 , cand sistemul era de 4-1, 4 salariati sustin un pensionar. 2.Fixezi o pensie modica intre 1500-3000 RON,ptr tot poporul, reduci contributia la angajator si angajat ,astfel incat angajatului sa-i ramana mai multi bani in mana, apoi ii faci educatie economica, sa investeasca banii in pensii private.Ex.Danemarca, pensia de la stat este mica,dar toti danezii sunt educati de mici sa faca economii, sa investeasca in pensii private.Sa mai spunem ca multi isi plaseaza putinele economii la bursa, ceea ce este de irealizat si de neconceput ptr 90% dintre romani?