Un sfert din poliţiştii din Constanţa, reclamaţi că nu-şi fac treaba!

8

realitatea

In mare parte populatia are dreptate sa fie deranjata ca reclamatiile lor nu sunt solutionate,dar nimeni nu vrea sa vada si sa stie care este adevaratul rol al politiei in stat si legislatia care este de respectat.Se solicita prin serviciul de urgenta 112 scandal in familie dar nimeni nu stie ca legislatia prevede scandalul in locuri publice,se solicita politia ca rup copii florile de pe casa scarii,ca vecinul de deasupra zugraveste si i-a facut mizerie si cine-i face curat(probabil ca politia),ca i-a fost distrus un bun dar nimeni nu stie ca distrugerea se pune in miscare la plangerea prealabila,iar politistii cand ii indruma sa faca ceea ce este legal sunt foarte indignati ca nu se iau masurile pe loc,indignati de faptul ca politistul vine dupe 10 minute nestiind faptul ca acesta vine pe jos pt ca masinile institutiei stau in curte ca nu au carburant si ca domnul sef ipj nu permite iesirea pe teren a acestora,nu se stie faptul ca politistul este in echipaj mixt el fiind singurul care sa clarifice situatia si multe alte deficiente pe care nici cetateanul si nici sefii de la birouri nu le cunosc decat cei aflati in teren.Cam aceasta este realitatea.Poti oare reclama o vanzatoare ca nu-ti vinde un produs pe care nu-l are in magazin?