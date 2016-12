Un sfert de secol de Poliţie Militară

1

tancuri

Am indeplinit stagiul militar intr-un regiment mecanizat din Bucuresti, iar in 1989 eram cu arma in mana in intersectii cautand ,,teroristi,,. Vreau sa mentionez ca atunci armata romana avea tancuri si transportoare blindate garate in hangare dar functionale si pregatite pt. nevoile armatei. Atunci, militarii in termen invatau cum sa manuiasca armamentul din dotare si erau trecuti prin examenul vietii cel de trecere de la baiat la un adevarat barbat. In ziua de astazi, tinerii de 20 de ani se trezesc la ora 12 ziua, habar nu au sa-si spele o haina sau sa calce o camasa. Asa am ajuns in situatia in care tinerii de azi nefiind trecuti prin experimente si mai dificile se casatoresc si daca dau un pic de greu divorteaza si stau pe spatele parintilor. Nu generalizez ca nu toti sunt la fel, dar in marea majoritate exista acest sentiment de agatare de parinti fara sa se mai preocupe de altceva decat de cluburi si distractie.