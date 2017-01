Un şef din conducerea Aeroportului Kogălniceanu prins când lua şpagă 2000 de dolari

Un șef din conducerea Aeroportului Kogălniceanu prins când lua șpagă 2000 de dolari

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție din Constanța i-au prins în flagrant pe Adrian Ionescu și soția acestuia, în timp ce primeau 2.000 de dolari de la patronul unei firme, pentru acordarea avizelor tehnice de executare a unor lucrări energetice la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Potrivit anchetatorilor, Adrian Ionescu, șeful Compartimentului Energetic la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, i-a pretins lui E.V., administrator al unei societăți comerciale din Constanța, 20% din valoarea lucrării efectuate de societatea acestuia, respectiv 2.000 de dolari, în temeiul unui contract încheiat in cursul acestui an, în scopul de a permite derularea lucrărilor în incinta aeroportului, dat fiind faptul că I.A. avea ca atribuții de serviciu acordarea avizelor tehnice pentru asemenea lucrări energetice. În baza denunțului depus de E.V. și sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, ofițerii DGA au organizat acțiunea de prindere în flagrant. Pe cale de consecință, Adrian Ionescu a fost prins în timp ce primea suma de 2.000 de dolari de la denunțător într-un fast-food din Constanța. La întâlnirea dintre cei doi a participat și soția lui. B[rbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța fiind acuzat de comiterea infracțiunii de luare de mită iar procurorii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă.