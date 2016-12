Un schelet uman vechi de 20 de ani, descoperit sub podeaua unui sediu al Poliţiei Comunitare

Un schelet uman vechi de 20 de ani, descoperit sub podeaua unui sediu al Poliției Comunitare

Vineri, 28 Iunie 2013

Descoperire macabră în subsolul unui sediu al Poliției Locale din Sectorul 4 al Capitalei. Un cadavru vechi de aproximativ 20 de ani a fost găsit sub o placă de beton. Mai multe echipe de polițiști și criminaliști au venit la fața locului pentru a stabili exact despre ce este vorba, transmite B1.ro.Prezent la sediul Poliției Locale a fost și primarul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone , care spune că scheletul ar aparține unui copil de peste 10 ani.„Este un schelet care încă mai are păr. Cred ca este un copil , nu mic, cam de peste 10 ani, între 10 si 18 ani. Cel care l-a sapat a zis că coloana este în verticală, n-ar fi fost îngropat pe orizonatală”, a declarat primarul.Cadavrul a fost descoperit în timp ce se efectuau lucrări la subsolul tehnic al clădirii unde se află sediul Poliției locale sector 4.Poliția Locală a preluat acest sediu în urmă cu un an de zile. Înainte să ajungă în folosința Poliției Locale, imobilul a fost ocupat de Direcția de Asistență Socială Sector 4, care l-a folosit ca azil pentru bătrâni, centru de plasament pentru copii și adăpost pentru oamenii străzii.