Un puşti de cinci ani face cascadorii la Constanţa

Un puști de cinci ani face cascadorii la Constanța

Are doar cinci ani, dar a lăsat deoparte jucăriile și în fiecare zi sfidează pericolul. Este vorba de Fernando, fiul unei familii din Germania, cascadori din tată-n fiu. Micuțul participă alături de familia sa într-un show de senzație. Trupa Neigert este una din primele cinci trupe de cascadori din Germania care realizează spectacole cu Monster Trucks și are opt componenți, toți membri ale aceleiași familii. Recent a ajuns la Constanța, unde are spectacole, seară de seară, în parcarea unui hypermarket din oraș. În cadrul spectacolului se fac acrobații cu Big Foot-uri, mașini gigant, modificate, cu motoare de 400 de cai putere și cu roți de doi metri diametrul. Mașinile cu roți gigant au fost comandate din America, prețul ajungând la 60.000 de euro bucata. Pe lângă acest număr, cascadorii trec printr-o perdea de foc, execută răsturnări spectaculoase și salturi peste cinci mașini care în cele din urmă sunt strivite sub roțile mașinilor gigant. Cascadorii prezintă acrobații spectaculoase, dar în același timp foarte periculoase. Un alt număr impresionant este cel executat de șeful trupei, Alexander, în vârstă de 41 de ani. El merge pe două roți cu una dintre mașini, în timp ce alți cascadori, printre care și fiica sa, Diana, de 23 de ani, stau în picioare pe autoturismul înclinat. Și pentru ca senzaționalul să fie maxim, spre surprinderea multora, la un moment dat, cinci-șase femei din public sunt invitate să fie plimbate pe două roți, lucru care nu se lasă așteptat. Vedeta show-ului este, fără îndoială, Fernando, puștiul de numai cinci ani care conduce singur și face acrobații pe ATV sau trotinetă. El a început să execute cascadorii la trei ani, mai întâi cu trotineta, apoi cu bicicleta, iar acum a trecut la ATV-uri și motoare. Deviza trupei este „riscul e meseria mea” și tocmai de aceea micuțul Fernando este hotărât ca pe viitor să devină cascador profesionist.