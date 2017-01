Un puşti de 14 ani, prins în parcarea de la Kaufland în timp ce fura siglele autoturismelor

În urmă cu două nopți

Un puști de 14 ani, prins în parcarea de la Kaufland în timp ce fura siglele autoturismelor

Un adolescent pasionat de furtul siglelor autoturismelor a dat de necaz. De „pasiunea" sa au aflat polițiștii, astfel că băiatul este acum cercetat de către oamenii legii de la Secția 3. Petre V. are 14 ani și locuiește în Constanța. Provine dintr-o familie modestă, dar organizată, spun polițiștii. Puștiul mai are patru frați. Se duce la școală, ne-a asigurat tatăl său. La una specială, pentru că ar avea unele probleme de sănătate, inclusiv mintale. În noaptea de marți spre miercuri, cam pe la ora 3, adolescentul bântuia prin parcarea complexului comercial Kau-fland. „N-aveam somn și am ieșit afară, să mă plimb", ne-a declarat, senin, Petre. Și, probabil ca să nu se plictisească, băiatul s-a apucat să demonteze siglele autoturismelor aflate în parcarea hipermarketului. Nu s-a orientat spre o anume marcă de mașină. A luat ce i-a fost la îndemână: un însemn al unui BMW, altul al unui Logan, încă unul de la un Volkswagen Caddy, iar numărătoarea ar putea continua. „Nu e prima oară când mi se fură ceva de la mașină. Stau vizavi de Kaufland. Am hotărât să-mi las mașina în parcarea complexului comercial pentru că e luminată și cu vedere spre bulevard. Am crezut că mașina mea este în siguranță aici, la fel ca și proprietarul Logan-ului, care este vărul meu", ne-a declarat Stelică Trandafir, căruia îi aparține BMW-ul. Ieri dimineață, bărbatul s-a dus, ca de obicei, la muncă. N-a observat că sigla de pe capota autovehiculului său se „evaporase". L-au informat despre asta polițiștii, câteva ore mai târziu. Apoi, oamenii legii l-au invitat pe Stelică Trandafir în parcarea de la Kaufland, pentru a face reconstituirea faptei. Hoțul fusese prins de un echipaj de poliție, în timpul nopții, la scurtă vreme după ce a sustras mai multe însemne auto. Acasă, însă, minorul avea o întreagă colecție de sigle, de toate mărcile. Petre a încercat să ne convingă că este vorba despre o… pasiune. Nu i-a trecut prin minte să facă un ban din comercializarea lor. Polițiștii de la Secția 3 au acum misiunea de a-i identifica pe proprietarii autovehiculelor ale căror sigle au fost găsite la Petre. Având în vedere vârsta sa, băiatul nu va răspunde penal, însă poate fi internat într-un centru de reeducare. Ponoasele, în schimb, le vor trage părinții săi, pasibili de plata unei amenzi nu tocmai pe măsura bugetului lor.