Un pompier constănţean, campion mondial la atletism

Un pompier constănțean, campion mondial la atletism

Campionatul Mondial al Polițiștilor și Pompierilor s-a desfășurat în perioada 01-10 august 2013, participând aproximativ 10.000 de sportivi, pompieri și polițiști, de pe toate continentele, care s-au întrecut la toate disciplinele (atletism, înot, lupte, tenis, canotaj etc.).Reprezentantul ISU Constanța, plt. adj. șef Gheorghe Romașcanu, a participat la trei probe individuale și două pe echipe. Astfel, la individual, constănțeanul a obținut titlul de campion mondial și medalia de aur la proba de 5.000 de metri plat, medalia de argint la 800 m plat și medalia de bronz la aruncarea suliței. La probele pe echipe, Gheorghe Romașcanu a participat ștafeta 4 x 400 de metri și cross - 10.000 de metri, la ambele românii obținând medalia de bronz.La cei 46 de ani, pompierul constănțean este sportiv de performanță având un palmares impresionant atât la nivel național cât și internațional. „Este cea mai mare performanță pe care am obținut-o în cei 28 de ani de atletism. Am început când aveam 18 ani, la Clubul Sportiv Farul Constanța, avându-l ca antrenor pe Dumitru Mihăilescu și voi continua să practic acest sport atât cât mă va ajuta organismul. Totodată, doresc să mulțumesc colegilor, șefilor ierarhici și Clubului sportiv Dinamo-Pompierul Constanța, care m-au susținut în această competiție”, a declarat plt. adj. șef Gheorghe Romașcanu la întoarcerea în țară.Gheorghe Romașcanu a participat și la Campionatele Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor organizate în 2011 la New York, unde a obținut titlul de vicecampion mondial la proba de 1.500 metri plat și locul IV la proba 3.000 m cu obstacole.