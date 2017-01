Un poliţist constănţean care colecţionează medalii de aur are nevoie de sprijin

Un polițist constănțean care colecționează medalii de aur are nevoie de sprijin

Agentul șef Marius Saioc lucrează în cadrul Biroului de Cri-minalistică a Poliției municipiului Mangalia, iar în timpul liber reprezintă, cu onoare, Constanța și România, la competițiile sportive de atletism organizate pentru categoria master (peste 35 de ani). De la toate competițiile, polițistul s-a întors cu medalii - ba chiar, de cele mai multe, ori, cu medalii de aur! De exemplu, la ultima competiție internațională la care a participat, Campionatul Balcanic de Atletism Master din Zagreb, Croația, polițistul constănțean a obținut medalia de aur la proba de triplu salt, stabilind totodată și un nou record național, cu o săritură de 12,14 metri. În schimb, în 2012, băr-batul a obținut locul I la Campionatul Internațional de la Izmir (Turcia), la proba de sărituri în lungime.Luna viitoare, sportivul constănțean va reprezenta România la Campionatul Mondial de Atletism Master din Budapesta, Ungaria, care se va desfășura în perioada 25 - 30 martie și va participa la probele de triplu salt și săritura în lungime. Este sprijinit de Clubul „Noua Generație” din Mangalia, în cadrul căruia a fost înființată o nouă secție, special pentru acest sportiv, dar mai are nevoie de susținere financiară pentru a putea ajunge la competiția sportivă. „Sunt sprijinit de prof. Ciprian Broască, președintele Clubului Noua Generație, după posibilități. Am reușit să acoperim taxa de înscriere, dar mai am nevoie pentru cazare și transport”, ne-a precizat sportivul.