Un poliţist a împuşcat două persoane şi a incendiat un apartament după o ceartă cu iubita

Un polițist a împușcat două persoane și a incendiat un apartament după o ceartă cu iubita

Ştire online publicată Vineri, 11 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După ce s-a certat cu iubita, un polițist de la DIPI a incendiat un apartament, în noaptea de joi spre vineri, iar la apariția forțelor de ordine, bărbatul aflat sub influența băuturilor alcoolice a tras 7 focuri de armă, rănind o femeie și un polițist, transmite realitatea.net.Toată pățania s-a petrecut în Pitești. Scandalul a început când un incendiu a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, în apartamentul în care agresorul locuiește cu soția și fiica sa. Potrivit mediafax, ofițerul pistolar ar fi fost sub influența alcoolului.„Ardea în una dintre încăperi o canapea, un calculator, un televizor. Colegii mei au lichidat incendiul destul de repede după care la momentul în care făceau cercetarea au auzit mai multă gălăgie pe scara blocului și au încercat să se autoevacueze”, a spus maiorul Cristian Bărbescu de la ISU Argeș.Proprietarul apartamentului începuse să tragă cu pistolul în toți cei de față.„L-am văzut cu pistolul, știam că este înarmat. A mai avut altercații în parc. Cred că au fost șase focuri”, a povestit o martoră.După ce polițistul a golit un încărcător, jandarmul care era in spatele acestuia l-a imobilizat. Agresorul, soția acestuia și un polițist de la Ordine Publică au ajuns la spitalul județean Argeș, răniți de gloanțe.„În camera de gardă au ajuns trei pacienți, victime unei agresiuni, agresorul cu traumatism la o mană, altă victimă cu traumatism cranio cerebral prin împușcare cu o plagă de patru centimetri fără leziuni osoase. Cealaltă victimă cu plagă la genunchi”, a spus medicul Cristina Țuculeanu de la UPU Argeș.