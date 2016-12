Un patron-surpriză de sex-shop cu "miros" de etnobotanice

2

Vânătoare de vrăjitoare

Țugulanul român tre să se dea pe spate despre marile realizări ale melițienilor. Așa că hai să mai arestăm câțiva pentru etnobotanice, câțiva pentru cămătărie, că doar n-o s-o aresteze pe Plăcintă pentru cât a furat într-un an de la minister. Nu, pe Plăcintă o bagă la microunde și o reîncălzește s-o dea de mâncare la următorele alegeri! Băăăăă, milițienilor, în țara asta se fură cu miliardele de euroi la guvern și la ministere, iar voi vă lăudați cu etnobotanicele din vibratoare????? Și, dacă tot vă ocupați doar de mărunțișuri, de ce îi protejați pe adevărații făptuitori și scoateți în față doar păcălicii????