Un nou scandal în Valu lui Traian pe tema caselor fără fundaţie

Un nou scandal în Valu lui Traian pe tema caselor fără fundație

„Moda” caselor fără fundație de la Valu lui Traian face în continuare victime. Fundațiile sunt de formă, pereții exteriori sunt de fapt cu grosimea celor de interior, planșeele din beton sunt în realitate din lemn, acoperișurile sunt, poate, doar de frumusețe. Acesta este și cazul familiei Ion și Mihaela - Mariana Nenciu, care, în martie 2010, a bătut palma pentru o casă de 53.000 de euro la Valu lui Traian. Cei doi vânzători, Luminița Iuruc și Emirsali Beigean, le-au spus celor doi soți că au ridicat casa în 2008. „Actele le-au scos în 2010, pentru că noi am luat-o prin credit bancar și aveau nevoie de documente. Ei nu au plătit impozit la Valu în perioada aceasta, pentru că acolo figura că este teren, nu casă”, povestesc aceștia. „Ne-am mutat în martie 2010, iar prin august-septembrie, au început să apară crăpăturile… Am zis: e normal, e casa nouă! Numai că pe urmă a început să se crape ba trotuarul, ba alți pereți din casă, să se miște podelele, ceea ce ne-a ridicat numeroase semne de întrebare…”, spune Mihaela Nenciu. „La mine în casă, toate mobilele nu stau drepte, cum ar trebui. A trebuit să bag câte o bucată de lemn sub piciorul mobilei, pentru că podeaua este curbată”, ne mai spune femeia. Pentru că apăreau tot mai multe probleme, Mihaela Nenciu a început să facă cercetări. „M-am dus la Primărie, am făcut o cerere la domnul primar, să-mi dea și mie un rând de copii după actele care există în primărie vizavi de proprietatea mea. I-am spus că eu nu le am și de ce nu le am. I-am explicat care a fost situația. Într-o săptămână, mi-au dat aceste copii și am început să le citesc. Și când le-am citit am început să mă îngrozesc… Iar asta pentru că, potrivit certificatului de urbanism, ei nu puteau să construiască pe acel teren până nu făceau studiul geotehnic, care este obligatoriu să fie în acte. Ei nu l-au făcut”, povestește aceasta. Fundație de 80 de centimetri Descoperirea care însă i-a pus și mai mult pe gânduri pe soții Nenciu a fost atunci când au construit coșul casei și au săpat la temelie. „Am constatat că aceasta este foarte mică și se poate scoate piatra cu mâna, pentru că liantul este foarte slab. În urma acestei descoperiri, am făcut un studiu geotehnic, pe banii noștri”, spun soții Nenciu. Concluziile studiului i-au adus cu picioarele pe pământ pe cei doi. De aici reiese că terenul pe care sunt așezate fundațiile nu este considerat teren bun de fundare. Terenul bun de fundare este stratul de loess de la adâncimea 1,50 - 1,60 metri. Iar fundația făcută de „constructori” este de 80 de centimetri. „Nu au respectat nici măcar lățimea fundațiilor la talpă, pentru că ea trebuia să fie de 60 de cm, la ei nu depășește 40 de cm. Vă spun și de ce: pentru că zidul casei trebuia, conform actelor pe care le avem, să fie de 35 de centimetri, așa cere legislația în domeniu; or, noi am măsurat pereții, cu polistiren de 5 cm, cu tencuială, cu tot, pereții nu au mai mult de 27 - 29 de cm. S-a ajuns astfel la concluzia că la construirea casei a fost folosit BCA de 20 de cm, care se folosește, de obicei, la pereți de interior”, spune familia Nenciu. Documentele nu se „pupă” cu realitatea În concluzie, conform studiului, toate elementele analizate duc la concluzia că fundația locuinței nu a fost făcută în baza unui studiu geotehnic. Pentru ca totul să pară OK, documentația pe care „constructorii” au făcut-o este conform legislației, doar că ele nu se regăsesc și în teren! „În memoriul tehnic al clădirii, se spune că «zidăria portantă este de BCA cu grosimea zidurilor de 35 de cm și stâlpi din beton armat dispuși pe înălțimea parterului și mansardei». Dar nu este așa! «Planșeul peste parter se va realiza din beton armat», se spune tot în memoriu, dar noi îl avem din lemn! «Acoperișul se va realiza din șarpantă de lemn, iar învelitoarea se va executa din țiglă», se precizează în același document; or, noi o avem din carton presat și ondulină. «Cota de fundare la construcția propusă este de 1,20 metri față de cota terenului natural», iar ea este de 80 de cm! «Terenul nu prezintă denivelări majore sau alunecări, fiind stabil din punct de vedere geotehnic pe porțiunea pe care se va construi», se spune tot în memoriu, dar ei nici nu au avut studiu geotehnic ca să îmi demonstreze mie că terenul este așa! Studiul geo l-am făcut eu și le demonstrez astfel că nu este cum spun ei!”, ne spun soții Nenciu. „Nu există probleme tehnice la acel imobil!” Contactat telefonic, Emirsali Beigean, unul dintre vânzători, ne-a declarat: „Nu există probleme tehnice la acel imobil! Ei au rămas cu o datorie de 5.000 de euro pe care nu vor să o plătească, de aceea vin cu astfel de tertipuri. Eu am vrut să remediez anumite probleme, dar ei nu au vrut. Consider că au fost de rea-credință de la bun început. Acum, pentru că ne-au dat în judecată, noi vom cere o contra-expertiză, și voi demonstra că am dreptate! Ei nu vor decât să fugă de plata datoriei”.În momentul de față, familia Nenciu este nevoită să-și facă dreptate apelând la Justiție. Ei au deschis un proces civil împotriva celor doi vânzători, un dosar penal îndreptat tot împotriva celor doi, pentru înșelăciune, iar un alt dosar penal, înregistrat deja la Parchet, în care și-au unit forțele cu familia Posedaru și alți păgubiți din Valu, în care cer pedepsirea arhitectului șef din Valu lui Traian, Emin Gemur, pentru neglijență în serviciu. Aceste familii s-au decis să declare „război” celor care construiesc „după ureche” la Valu lui Traian.