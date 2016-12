Un nou club îşi anunţă închiderea, după tragedia din Colectiv

Un nou club își anunță închiderea, după tragedia din Colectiv

În urma tragediei din București, patronii cluburilor din toată țara au început să își verifice locațiile în care găzduiesc zeci de oameni pentru a preveni o nouă nenorocire. Managerii Clubului Rockstadt, din Brașov își închiderea temporară. Reprezentanții au precizat că buretele de izolare este identic cu cel al clubului Colectiv și doresc să îl schimbe.„Ca o reactie imediata a celor intamplate la Bucuresti, am decis reevaluarea conditiilor de siguranta aflate in clubul Rockstadt. Desi clubul dispune in acest moment de cai de iesiri in caz de urgenta, hidrant si stingatoare, la o analiza amanuntita asupra buretelui de izolare fonica, s-a constatat ca acesta face parte din aceeasi categorie de burete folosita in clubul Colectiv din Bucuresti.In acest sens, vom intra in renovare pentru a inlocui intreaga suprafata de burete cu un material ignifug ce nu poate permite arderea. Mai mult, in club va fi montat un sistem de stingere cu sprinkele, in conformitate cu reglementarile europene aflate in vigoare.Nu in ultimul rand, dorim sa mentionam ca luam absolut toate masurile de preventie aflate in actuala legislatie si mai mult, instalam si alte masuri pentru a fi absolut siguri ca niciodata nu ne vom afla in tragica situatie petrecuta la Bucuresti.In ce priveste redeschiderea clubului, desigur, vom comunica oficial acest lucru in momentul in care toate detaliile vor fi puse la punct. Momentan, clubul va fi inchis pe o periodata de 10 zile, in functie de cand va ajunge comanda de burete ignifug”, a scris pe pagina de Facebook Ștefan Zaharescu.