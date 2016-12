Un navigator constănţean se zbate între viaţă şi moarte, la Kuala Lumpur

Un navigator constănțean se zbate între viață și moarte, la Kuala Lumpur

Potrivit informațiilor primite de la sindicatul Liber al Navigatorilor, starea de sănătate a ofițerului mecanic A. Cosmin, din Constanta, internat la clinica din portul Penang, Malaiezia s-a agravat chiar în noaptea dintre ani, neexistând posibilitatea de intervenție chirurgicală ceruta de acest caz, întrucât a fost depistată o hemoragie internă.A existat propunerea de aducere a unui medic specialist din Kuala Lumpur și, pentru celeritate, SLN a decis suportarea acestor cheltuieli. Ulterior nici unul din cei doi medici specialiști existenți în Kuala Lumpur nu a fost disponibil. Consulatul român din Malaiezia și reprezentantul SLN au fost tot timpul în legătura cu soția navigatorului care se află în Penang, cu reprezentantul clubului de asigurare și medicii din clinica de la Penang, fiind permanent informați de evoluția stării de sănătate a ofițerului. Pe data de 2 ianuarie, starea bolnavului a fost parțial stabilizată, iar pe 3 ianuarie, acesta a fost transferat cu un elicopter medical la un spital specializat din Kuala Lumpur, pe cheltuiala armatorului, clubului de asigurare.Vă reamintim că, pe data de 29 decembrie 2015, în timp ce se întorcea la nava “Balsa” (pavilion Marshall Island), aflata în portul Penang din Malaezia, comandantul P. Andrei și ofițerul mecanic 1 A.Cosmin au fost accidentați de o mașină de transport marfă din interiorul portului. Comandantul a fost accidentat grav și a suferit o hemoragie internă, iar ofițerul mecanic s-a ales cu mai multe fracturi și leziuni. Din păcate, comandantul a încetat din viață.Nava are contract standard ITF. În momentul accidentului au fost contactate familiile și sindicatul de către reprezentanții companiei. Acest accident intră sub incidența contractului ITF. Navigatorul accidentat, precum și familia comandatului decedat vor beneficia de toate prevederile contractuale în acest caz (concediu de boală, cheltuieli medicale, compensații pentru invaliditate permanentă, etc., precum și cheltuieli cu înmormântarea, compensație de deces pentru urmașul direct cât și pentru copiii minori. Corpul neînsuflețit va fi repatriat după efectuarea autopsiei și obținerii avizelor de repatriere, aceasta cât mai repede cu putință. Mecanicul I va fi repatriat atunci când condițiile medicale vor permite.Comandantul P. Andrei avea 37 ani și a lăsat în urmă copii minori. Ofițerul mecanic I A.Cosmin are 34 ani.