Un minor, trimis în judecată în dosarul focoaselor furate din tren

Astăzi, procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus, trimiterea în judecată a inculpatului M.M. (minor) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și nerespectare a regimului materiilor explozive.Din probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a rezultat faptul că, la data de 16.07.2012, în jurul orei 9,30, după ce au observat oprirea unui tren de marfă în fața semnalului de intrare al stației Chitila, inculpatul, împreună cu fratele său (în vârstă de 12 ani), au urcat într-unul din vagoanele dinspre coada trenului, de unde au aruncat pe terasament, prin rostogolire, patru lăzi din lemn în care se aflau 16 cutii metalice ce conțineau 80 de focoase (a câte 0,008 echivalent TNT/bucată, cele 80 bucăți conținând echivalentul a 0,640 Kg. TNT).Întrucât trenul s-a pus în mișcare, inculpatul și fratele său au coborât din vagon, au încercat să închidă oblonul, fără însă a reuși complet, după care au părăsit zona fără a fi observați de către jandarmii care trebuiau să păzească garnitura de tren. Aceștia au revenit după aproximativ o jumătate de oră și, întrucât lăzile erau prea grele pentru a fi cărate o distanță mare, le-au ascuns într-un tunel aflat sub calea ferată, la câțiva metri de locul unde aruncaseră lăzile.În cursul aceleiași zile, în jurul orei 19, cei doi au revenit la locul unde ascunseseră lăzile și le-au deschis, prin tăiere, cu ajutorul unui cuțit și a unui ciocan. Întrucât după deschidere, ei nu și-au dat seama ce reprezintă cele 5 piese găsite în fiecare dintre cutii, le-au transportat cu o căruță pe un teren viran din apropierea casei unde locuiau, unde le-au aruncat.A doua zi dimineață, inculpatul a aflat de la o emisiune televizată că sustrăseseră focoase militare, și, de teamă să nu explodeze, le-au transportat pe partea cealaltă a căii ferate, la o distanță mai mare de locuința lor, și le-au abandonat lângă terasamentul căii ferate.Reamintim că, la data de 27.07.2011, procurori ai Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București au dispus începerea urmăririi penale „in personam” față de cinci învinuiți (jandarmi) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu, iar față de alți trei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de călcare de consemn, cercetările în această cauză fiind în stadiu avansat de finalizare.Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Judecătoriei Buftea.