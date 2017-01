Cursa morții pe ruta Constanța - Tulcea

Un microbuz de călători s-a făcut praf după ce s-a ciocnit cu un tir

Scene de coșmar, ieri, în jurul prânzului, în apropierea satului Piatra, pe șoseaua ce face legătura între Constanța și Tulcea. Sânge, creieri pe asfalt, mâini și picioare smulse, persoane secționate, oameni cu măruntaiele pe afară aveau să creioneze cel mai grav accident de circulație petrecut de la începutul anului pe drumurile constănțene. Cinci oameni au murit pe loc și patru au suferit răni grave după ce microbuzul în care se aflau s-a făcut praf în urma ciocnirii cu un tir. Un microbuz Mercedes Sprinter, aparținând firmei de transport persoane „Trace Trans Corporation“, a plecat ieri, în jurul orei 11.30, din autogara Constanța, cu destinația Tulcea. 13 persoane se aflau la bord, însă, când a ajuns în satul Piatra, o femeie i-a cerut șoferului să oprească pentru a coborî. Microbuzul și-a mai continuat drumul cel mult un kilometru, când s-a produs dezastrul. Martorii povestesc că șoferul s-a aplecat să caute niște acte în torpedo, moment în care, într-o curbă periculoasă, acesta a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens. Avea să fie ultimul lucru pe care l-a făcut pe lumea asta, deoarece microbuzul s-a izbit frontal de un tir, care circula regulamentar din sens opus. Trei persoane, două femei și un bărbat, au fost practic spulberate de pe locurile lor și împrăștiate pe carosabil. Fără mâini, cu creierii împrăștiați, la propriu, pe carosabil, dezmembrați pur și simplu, cei trei și-au găsit sfârșitul instantaneu. Scenele de coșmar nu aveau să se oprească însă aici. Șoferul microbuzului a fost despicat în două în urma impactului, partea de la brâu în sus rămânând prinsă în cabina tirului, în timp ce picioarele se puteau vedea încarcerate sub volanul Sprinterului. Cea de-a cincea victimă și-a găsit moartea printre fiarele contorsionate ale microbuzului care trebuia să o transporte la Tulcea, fiind zdrobită între scaune. La fața locului au sosit imediat șase ambulanțe și două echipaje de la descarcerare, care au acționat imediat pentru salvarea răniților. Patru persoane au fost transportate de urgență la spital cu diferite traumatisme și fracturi. Ca prin minune, trei tineri, care se aflau pe scaunele din partea dreaptă a microbuzului, au scăpat fără nicio zgârietură. Purtau însă pe față și pe haine sângele celorlalți pasageri, care nu au avut norocul lor. Ei au povestit polițiștilor că șoferul căuta ceva prin acte când, din neatenție, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de tir. Echipele operative de cercetare desfășurate la fața locului au avut un adevărat șoc când au văzut scenele de groază. Practic, au trebuit să reconstituie trupurile celor decedați ca într-un adevărat puzzle, adunând mâinile, picioarele, creierii, intestinele sau părțile din craniu ale victimelor împrăștiate pe asfalt și printre cele două autovehicule. La un moment dat, polițiștii nu reușeau să găsească mâna unei dintre victime, întreaga anchetă desfășurându-se contracronometru. Oamenii legii se temeau că nu vor reuși să adune toate resturile umane până la căderea nopții, când ar fi fost mult mai greu să continue cercetările. Starea celor patru răniți transportați la Spitalul Județean Constanța este gravă. Doi bărbați au fost operați imediat ce au ajuns la unitatea medicală, ambii având ruptură de splină și ruptură de rinichi, intervenția chirurgicală decurgând fără probleme. Un alt bărbat, tot victimă în accident, a fost supus unui examen cu rezonanță magnetică nucleară (RMN), fiind suspect de fractură de vertebră a coloanei cervicale. De asemenea, o femeie se află internată cu fractură deschisă de antebraț, starea ei fiind una foarte bună și în afara oricărui pericol. Microbuzul era nou Contactat telefonic, reprezentantul firmei de transport persoane, SC „Trace Trans Corporation“, al cărui microbuz a fost implicat în accident, a refuzat să comenteze în vreun fel situația sau să ne dea mai multe informații despre șofer. „Nu mă întrebați nimic pentru că nu am să vă răspund. Nu am ce să vă spun. Suntem afectați pentru că ne-a murit un coleg”, ne-a declarat un domn care s-a prezentat Cosmin Dincu, uitând că în accident, pe lângă colegul lui, au mai murit alți patru oameni nevinovați. Potrivit informațiilor de la Autoritatea Rutieră Română, firma în cauză are licență de transport pe traseul Constanța – Tulcea. „Din punctul nostru de vedere, «SC Trace Trans Corporation» este în regulă cu toate actele. Șoferul era calificat, avea certificat de pregătire profesională, firma are licență pe această rută, mașina era nouă, înmatriculată în 2008, deci nu sunt alte suspiciuni”, ne-a declarat Gabriel Iordache, șeful ARR Constanța. Trei tulceni și doi constănțeni, morți în accident Potrivit polițiștilor de la Rutieră, ieri, în jurul orei 12, Nicolae Cojocea, în vârstă de 54 de ani, din Medgidia, conducea un microbuz de transport persoane, marca Mercedes, pe ruta Constanța – Tulcea, când, în apropierea localității Piatra, din cauza neatenției, a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un tir marca IVECO, condus regulamentar din sens opus de Ilie Boghițiu, de 38 de ani. În urma impactului, Elena Sandu, de 52 de ani, din Tulcea, Ionel Dănule, de 55 de ani, din Tulcea, Maria Stamule, de 60 de ani, din Constanța, Cristina Decu, de 21 de ani, din Tulcea, toți patru pasageri, și șoferul microbuzului, Nicolae Cojocea, și-au pierdut viața pe loc. De asemenea, au mai fost răniți Marcel Matei, de 53 de ani, din Tulcea, Mitu Stamule, de 62 de ani, din Constanța, Petru Giulsei, de 45 de ani, din Tulcea, și Anca Marin, de 34 de ani, din Tulcea.