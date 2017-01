Un „Mercedes“ furat din Italia, depistat de poliţiştii de frontieră constănţeni

Sâmbătă, la Eforie Nord

Un „Mercedes“ furat din Italia, depistat de polițiștii de frontieră constănțeni

Polițiștii de frontieră constănțeni au identificat, în localitatea Eforie Nord, un cetățean român care circula cu un autoturism, marca „Mercedes", care figura în evidențele poliției italiene ca fiind furat. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța, comisar șef Adrian Titus Burcea, la data de 30 iunie, în jurul orei 14, în urma unei acțiuni a ofițerilor specializați în depistarea autoturismelor furate din cadrul Biroului de Combatere a Infracționalității Transfrontaliere, a fost oprit în trafic, în apropierea localității Eforie Nord, un autoturism marca „Mercedes C220", an de fabricație 2005, condus de Beinur G., în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în Mangalia. Pentru că existau suspi-ciuni legate de documentele vehiculului, polițiștii de fron-tieră au efectuat verificări prin intermediul Punctului de Contact de la Oradea, în urma cărora s-a stabilit că autoturismul figurează în bazele de date italiene ca fiind furat în cursul acestui an. Totodată, s-a stabilit că plăcuțele de înmatriculare, certificatul și asigurarea tip „Carte Verde" aparțin altui autoturism, aceeași marcă și același tip. Bărbatul a declarat polițiștilor că a cumpărat autoturismul de la un cetățean român, pentru care a plătit un avans de 5.000 de euro și nu știa că acesta figurează ca fiind furat din Italia. Mașina a fost indisponibilizată la sediul IJPF Constanța, iar bărbatului i-a fost întocmită o lucrare penală sub aspectul să-vârșirii infracțiunii de complicitate la furt, urmând să fie prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru luarea mă-surilor impuse de lege. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale.