Un marinar beat şi-a făcut maşina praf în portul Constanţa

Un marinar beat și-a făcut mașina praf în portul Constanța

Un marinar care se afla sub influența băuturilor alcoolice s-a răsturnat, ieri dimineață, cu mașina în incinta portului Constanța.Polițiștii spun că Cezar Mândru, de 44 de ani, din Constanța, se deplasa, ieri dimineață, de la locul de muncă, respectiv SC TGT Trans SRL Constanța, spre ieșirea din portul Constanța, iar în dana 97 a pierdut controlul volanului, s-a răsturnat pe partea dreaptă, în afara drumului industrial, provocând avarierea autoturismului Opel pe care-l conducea în proporție de 60 - 70%.Bărbatul a fost transportat la spital, unde a fost diagnosticat de medici cu traumatism ușor prin accident rutier, nerămânând internat.Fiind testat cu aparatul Drager, polițiștii au constatat că Mândru se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.Acesta este cercetat în stare de libertate pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.