Un mal s-a prăbuşit peste doi muncitori la Cernavodă

Un mal s-a prăbușit peste doi muncitori la Cernavodă

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În cursul după-amiezii de ieri, doi dintre muncitorii unei echipe care efectua o lucrare de consolidare a unei canalizări, pe o stradă din orașul Cernavodă au fost prinși sub pământ, după ce un mal s-a prăbușit peste ei. Mai multe ambulanțe și echipaje ale ISU Dobrogea s-au deplasat la fața locului, unde au reușit scoaterea de sub dărâmături a celor doi. Unul dintre bărbați a decedat în urma incidentului. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța, bărbatul, Constantin Iulian Meianu, în vârstă de 33 de ani, din Cernavodă, a fost scos la suprafață în urma unei intervenții care a durat peste jumătate de oră, echipajul SMURD aflat la fața locului constatând decesul acestuia. De asemenea, un alt bărbat a fost prins sub malul de pământ, însă acesta a fost scos la suprafață de către colegi, înainte ca echipajele ISU să ajungă la fața locului. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță, bărbatul a suferit un traumatism toracic și un traumatism cranian, fiind transportat la spitalul din Medgidia, în stare stabilă. Cei doi erau angajați ai firmei SCIM și făceau o lucrare de canalizare. Lucrarea în zonă era coordonată de primăria din localitate. Reprezentanții ITM Constanța susțin că este posibil ca incidentul să se fi petrecut pentru că muncitorii nu și-au luată măsuri de siguranță, dar o situație exactă va fi cunoscută după finalizarea anchetei.