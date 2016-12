Un jandarm român a evaluat forţele de poliţie din Congo

Un jandarm român a evaluat forțele de poliție din Congo

În perioada 15 septembrie - 15 decembrie, locotenent colonel Petrică Gânceanu s-a aflat în misiune în Congo, pentru a evalua, testa și antrena unitățile de poliție care acționează sub egida ONU în Republica Democrată Congo, în cadrul misiunii MONUC. Ofițerul evaluator român a verificat și antrenat unitățile din Senegal, Bangladesh și India, împreună cu doi experți din cadrul Armei Carabinierilor Italieni și a Jandarmeriei Iordaniene, specialistului român revenindu-i domeniul controlul mulțimilor, folosirea armamentului din dotare și exerciții virtuale de pregătire în domeniul Statului Major. Potrivit purtătorului de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis”, locotenent colonel Sorin Mustățea, după ce a fost selecționat la nivelul MIRA, ofițerul român a urmat un stagiu de două săptămâni la Centrul de Excelență pentru Unitățile Poliției de Stabilitate de la Vicenza, Italia (1 - 12.09.2008), ca o perioadă premergătoare misiunii de evaluare din Africa. Principalele criterii de selecționare au fost experiența dobândită în cadrul misiunilor internaționale, ofițerul participând la misiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo, cunoașterea limbii engleze și experiența operativă și de comandă în domeniul ordinii publice. La întoarcerea din misiune, jandarmul român a declarat: „Misiunea a fost destul de dificilă, în special din cauza distanțelor foarte mari pe care trebuia să le parcurgem între unități, uneori și până la 2.500 de km, dar și din cauza temperaturilor foarte ridicate din timpul zilei și a gradului de umiditate accentuat. Cu toate acestea, am reușit să depășim toate impedimentele și misiunea s-a finalizat cu succes, reușind în cele trei luni să efectuăm evaluarea tuturor unităților care se află în misiune sub egida ONU în Congo. Aceste evaluări vor sta la baza întocmirii de către experți din cadrul ONU a unei doctrine pentru funcționarea Unităților de Poliție din cadrul ONU, iar responsabilitatea ce a stat pe umerii noștri a fost pe măsură”.