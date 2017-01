Un italian beat a produs un accident rutier în Cumpăna

Ştire online publicată Vineri, 09 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un italian este cercetat penal de polițiștii de la rutieră după ce a produs un accident de circulație miercuri după-amiază, în condițiile în care conducea sub influența alcoolului. Paolo Paglitto, de 45 de ani, cetățean italian, a condus un autoturism marca Cadillac aflându-se sub influența alcoolului - 0,55 mg/l în aerul expirat, pe Șoseaua Constanței din Cumpăna când, din cauza neatenției în conducere, a lovit în spate un Volkswagen Passat, condus de Eugen Cojanu, de 42 ani, din Constanța, care circula în fața lui. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a italianului și a celuilalt șofer, fără a fi nevoie de spitalizare. Șoferul italian este cercetat acum penal pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice și pentru vătămare corporală.