Mesaje către cei dragi din partea Rechinilor Albi

Un gând bun din Irak (XV)

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Dragii mei, Astăzi, când se sărbătoresc Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, te rog, draga mea soție, Mihaela-Gabriela, să primești cu ocazia zilei de naștere și a onomasticii tale, din partea mea, urarea de „La Mulți Ani!”, multă sănătate și fericire. Aceleași urări de bine și pentru fiul nostru, Marius. Cu dragoste, Tata. (Plutonier Adjutant Marian IANOȘ - Topraisar) Dragii mei, 8 noiembrie, zi de mare sărbătoare religioasă pentru creștinătate. Prăznuim și cinstim pe marii Arhangheli Mihail și Gavril. Dumnezeu mi-a dat alături o soție și un fiu ce poartă numele lor, sunt bucuros că pot să le urez, de aici, de pe meleagurile irakiene, numai fericire, sănătate, îndepliniri profesionale, alături de un călduros și sincer „La Mulți Ani!”. Să îmi fiți sănătoși. Cu drag, al vostru tată și soț. (Plutonier Major Gheorghe STRUNGARU - Topraisar) Dragele mele, Dragă mamă, peste câteva zile va fi ziua ta de naștere. Fiul tău, aflat acum departe de tine, îți urează multă sănătate, fericire și „La Mulți Ani!”. Draga mea soție, îmi este tare dor de tine, au trecut aproape trei luni de când am plecat de acasă și în fiecare zi te am în fața ochilor mei. Succes la facultate. Draga mea fetiță, lui tati îi este dor de tine, am aflat că înveți bine la școală și îți urez în continuare succes la învățătură. Cu dragoste al vostru fiu, soț și tată. (Plutonier major Ovidiu RADU - Murflatar)