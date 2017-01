Mesaje către cei dragi din partea Rechinilor Albi

Un gând bun din Irak (VIII)

Ştire online publicată Marţi, 07 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela și Alexandru, Dragii mei, îmi este dor de voi. Au trecut aproape două luni de când am plecat și nu a trecut o zi în care să nu mă gândesc la voi. Eu sunt sănătos și am grijă de mine. Și voi să faceți la fel. Vă sărut și vă strâng în brațe. Al vostru, soț și tată. (Caporal Vasile RĂGHIGA - Murfatlar) Dragii mei, Vă transmit toate cele bune de aici, din Tallil. Să știți că sunt bine și mă gândesc tot timpul la voi. Am avut ocazia să văd fluviul Eufrat și zigguratul de la Ur, de care voi doar ați auzit și tare mult mi-aș fi dorit să fiți și voi aici ca să le puteți vedea. Aștept cu nerăbdare să vină clipa în care ne vom revedea, dar până atunci mai este ceva timp. Vă urez sănătate și vă iubesc foarte mult. (Plutonier Eugen IORGU - Rîmnicu-Sărat) Draga mea, Te rog să stai liniștită în privința mea. Eu sunt bine sănătos. Zilele trec destul de repede, dar nu atât pe cât aș dori eu ca să treacă și să ajung mai repede acasă, la tine. Îmi este tare dor de tine. Cu dragoste al tău soț, Sorin. (Plutonier Sorin ASANACHE - Movilița) Dragele mele, De aici, din îndepărtatul Irak, vă transmit un sărut, vouă, celor mai iubite ființe ale mele, soția mea, Daniela, și fiica mea, Bianca. Să știți că eu sunt bine sănătos și sunt alături de voi cu gândul în permanență. Bianca, să fii cuminte și ascultătoare la grădiniță, dar, mai ales, să o asculți pe mami. Tati o să vină în curând acasă. (Caporal Claudiu MĂRGĂRIT - Constanța)