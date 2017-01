Un fost participant la concursul de la ISU Dobrogea povesteşte prin ce metode au fost favorizate „pilele“

Un fost participant la concursul de la ISU Dobrogea povestește prin ce metode au fost favorizate „pilele“

Fraudarea concursului de la ISU Dobrogea are încă ecou și, pe lângă cei care s-au constituit deja părți vătămate în dosarul penal ajuns pe rolul instanțelor, continuă să apară și alte persoane nemulțumite de modalitatea prin care s-a desfășurat competiția din anul 2007. Este și cazul lui Dan Ioan Gheorghe, din Constanța, fost participant la examen, care susține că nu a fost lăsat nici măcar să depună contestație la timpul respectiv. În momentul de față, el dorește să se constituie parte vătămată sau civilă în procesul „Frauda de la ISU” și speră să primească postul pe care-l merita. Dan Ioan Gheorghe, de 40 de ani, din Constanța, a declarat că, în luna august a anului 2007, s-a numărat printre candidații la unul dintre posturile scoase la concurs de ISU Dobrogea. În prima fază a examenului a fost eliminat din concurs la una dintre probele specifice, respectiv proba de găsire a unor obiecte într-un garaj neiluminat având echipamentul specific, mască, combinezon și tub de oxigen. Ulterior, deoarece erau 80 de locuri la conducători autosubofițeri, pentru cea de-a doua sesiune s-a înscris din nou. El a participat la examen și a obținut următoarele note: pe probe sportive: 10 la abdomene, 9 la viteză și 10 la rezistență, iar la probele specifice 10 la bârnă, 9 la tunel neiluminat și 8 la conducere. La scris a luat 9,10. Bărbatul consideră că examenul nu a fost „pe bune”, însă spune că nu are cum dovedi acest aspect. El a precizat că, în timpul examenului pe probe sportive care era eliminatoriu, anumiți candidați erau așezați pe un culoar cu intenția vădită de a fi avantajați. Alții, la proba de rezistență, erau opriți după un tur de stadion, deși proba măsura 1000 de metri într-un anumit timp, și se considera probă eliminatorie. De asemenea, Dan Ioan Gheorghe povestește că, la probele specifice, în care era menționat clar că ținuta obligatorie este cea sportivă, au existat candidați care s-au prezentat în ținută de stradă în care au susținut și probele sportive. O altă neregulă observată în timpul concursului a fost la proba de găsit obiectele în tunelul neiluminat. „Erai obligat de angajatul ISU care se afla în tunel să faci doi pași mari înainte și de obicei obiectele îți rămâneau în spate, picând astfel proba sau obținând o notă care nu-ți permitea să avansezi cu șanse de reușită. Mă consider nedreptățit și intenționez să mă constitui parte vătămată să mă alătur grupului de candidați care au dat în judecată ISU Dobrogea și pentru faptul că, după ce s-a dat proba de conducere auto, am solicitat unuia dintre membrii comisiei să-mi spună nota, însă am fost refuzat, spunându-mi că nota va fi afișată în același timp cu nota la proba scrisă, ceea ce nu era corect”, a declarat Dan Ioan Gheorghe. Bărbatul susține că întâi a fost afișată nota la proba scrisă și, la interval de 2-3 săptămâni, a fost afișată și nota la conducere auto care a fost decisivă în privința admiterii. „Examenul scris a avut loc la Universitatea Maritimă Constanța, la supravegherea din sală aflându-se colonelul Costache și un alt colonel turc, al cărui nume nu îl cunosc. În timpul examenului, eu am stat în prima bancă și am observat că mai mulți candidați au predat lucrările după 10 - 20 de minute, neavând timp nici măcar să citească subiectele”, mai povestește fostul aspirant la un loc de muncă în cadrul ISU Dobrogea. El a precizat că, în momentul afișării rezultatelor finale, a încercat să depună contestație, deoarece era nemulțumit de nota obținută la proba de conducere, însă a fost refuzat cu precizarea că dacă nu a filmat ca să aibă probe nu poate depune contestație. Fostul candidat a menționat că nota de la conducere a fost afișată la aproximativ două săptămâni după afișarea rezultatelor la toate celelalte probe, fiind evidentă intenția de a-i așeza pe unii candidați în funcție de această notă, care nu putea fi contestată. Frăția de la ISU Dobrogea, acuzată că a angajat în fals 205 candidați Amintim că, în urmă cu ceva timp, „Frăția” de la ISU „Dobrogea” a fost trimisă în judecată, astfel că 17 militari, contraamiralul Rusmănică și colonelul Romanescu sunt acuzați că au angajat în fals 205 candidați. Astfel, gen. mr. (r) Petre Trandafir , fost inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” și col. (r) Neculai Coman, fost prim-adjunct al inspectorului șef al ISU „Dobrogea” - județul Constanța, sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, instigare la fals intelectual, instigare la uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, toate în formă continuată. Colonel Viorel Costache, inspectorul șef al ISU „Dobrogea”, este acuzat de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, instigare la fals intelectual, instigare la uz de fals, instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, toate în formă continuată. În sarcina col. Andrei Gabriel Niculae s-au reținut infracțiunile abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual, complicitate la fals intelectual și complicitate la uz de fals, iar a mr. Gabriel Alexandrescu, acuzațiile de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor (în formă continuată), fals intelectual - în formă continuată, uz de fals în formă continuată; complicitate la fals intelectual, în formă continuată; două infracțiuni de uz de fals, ambele în forma complicității și în formă continuată. Lt. col. Costel Datcu, cpt. Marius Sorin Bugnar, lt. col. Sorin Marius Crețu, mr. Liviu Deoșlea, cpt. Florin Niculae, lt. Adrian Mihai Bugnar, col. (r) Viorel Alecu, col. (r) Dănuț Mihail Gaicu, mr. Laurențiu George Dumitrescu, cpt. Nicușor Ciprian Cioroiu, lt. Dumitru Țîncă, plt. adj. Mihai Tănase, toți din cadrul ISU „Dobrogea”, au fost trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunilor de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor toate în formă continuată. Pe lângă cei 17 militari din cadrul ISU „Dobrogea” Constanța, acuzați de DNA de fapte de corupție, procurorii i-au mai trimis în judecată pe contraamiral (r) Mircea Rusmănică, fost Comandant al Flotei Constanța, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de instigare la fals intelectual, instigare la uz de fals, instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, și pe col. (r) Eugen Romanescu, fost ofițer în cadrul Statului Major al Forțelor Terestre București, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de instigare la fals intelectual, în formă continuată, instigare la uz de fals, în formă continuată și instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, candidații declarați admiși prin fals au calitatea de cadre militare active (subofițeri) la ISU Dobrogea, procurorii solicitând instanței de judecată anularea documentelor de încadrare.