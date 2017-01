La Școala de Arte și Meserii din Gârliciu

Un elev de clasa a V-a a fost bătut de profesoara de fizică

Un elev de clasa a V-a de la Școala de Arte și Meserii „Dumitru Gavrilescu” din comuna Gârliciu a ajuns, în urmă cu două zile, la spital, după ce a fost bătut de profesoara sa de fizică chiar în timpul orelor. Băiatul ar fi spus că dascălul se află sub influența băuturilor alcoolice. Drept pedeapsă, profesoara l-a pus cu burta pe catedră și l-a lovit cu palmele și cu pumnii în cap. Copilul a ajuns la spital, iar cadrul didactic s-a ales cu dosar penal. Mai mult decât atât, profesoara riscă să fie sancționată și de comisia de disciplină a școlii în care predă, pedeapsa minimă fiind observație scrisă, iar cea maximă - desfacerea contractului de muncă. În ultimii ani, am auzit tot mai des de scandaluri în instituții de învățământ, protagoniștii fiind cadre didactice și elevi. Am văzut învățători ori profesori care încă le fac educație copiilor cu bățul sau cu pumnul. Am văzut și elevi care nu au pic de respect față de dascălii lor, pe care nu au ezitat să-i umilească, agresându-i verbal și chiar fizic. Miercuri, un elev de clasa a V-a de la Școala de Arte și Meserii „Dumitru Gavrilescu” din localitatea Gârliciu a fost lovit de profesoara sa de fizică. Băiatul, pe nume Marius Gabriel R., de 12 ani, le-ar fi dat coate colegilor săi în timpul orei și le-ar fi spus că profesoara, Aspasia Antin, de 57 de ani, este beată. Copiii i-au transmis dascălului ce le-a zis Marius, iar represaliile n-au întârziat să apară. Aspasia Antin s-a înfuriat, s-a dus la Gabriel, l-a luat din bancă și, de față cu ai săi colegi, l-a așezat cu burta pe catedră și a început să îl lovească cu palmele și cu pumnii în cap, afirmă oamenii legii. Când a aflat cele întâmplate, mama elevului, Luminița Răducan, de 32 de ani, s-a dus glonț la Postul de Poliție Gârliciu și a depus plângere împotriva profesoarei bătăușe. Băiatul a fost transportat la Spitalul orășenesc Hârșova pentru îngrijiri. După ce i-au acordat primul ajutor, cadrele medicale l-au trimis la Constanța, la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al unității sanitare, ne-a declarat că minorul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral acut minor, nefiind necesară internarea lui. Carieră de 35 de ani răsplătită cu dosar penal Polițiștii din Gârliciu fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. Zilele acestea, ne-a declarat agentul Laurențiu Epifan, din cadrul Postului de Poliție Gârliciu, Marius Gabriel R. va fi examinat de medicii legiști constănțeni. În funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale ce-i vor fi necesare, oamenii legii vor stabili fapta pentru care va fi anchetată profesoara Aspasia Antin. Cert este că dascălul, aflat în pragul pensiei, cu o vechime de 35 de ani în învățământ, s-a ales deja cu dosar penal. Tudor Alexe, directorul Școlii de Arte și Meserii „Dumitru Gavrilescu”, ne-a declarat, la rândul său, că elevul de clasa a V-a ar fi deranjat-o pe profesoara de fizică, cu alte ocazii, ducându-se și bătând, în mod nejustificat, la ușa locuinței sale. „Nu sunt de acord cu modul în care a procedat profesoara. Eu nu am fost în școală în ziua incidentului, dar fac cercetări, pentru a stabili ce s-a întâmplat. Copiii nu prea vor să vorbească, să mă lămurească ce s-a petrecut…”, a afirmat Tudor Alexe. Directorul instituției de învățământ a informat, încă de miercuri, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța în legătură cu acest incident. La nivelul școlii de arte și meserii din Gârliciu s-a constituit o comisie de cercetare disciplinară. Aspasia Antin va fi anchetată potrivit art. 116 din statutul cadrului didactic și riscă sancțiune de la observație scrisă până la desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Profesoara nu a putut fi contactată pentru a-și exprima părerea în legătură cu evenimentul în care a fost implicată.