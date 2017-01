Un deţinut şi-a bătut două cuie în cap

Un deținut și-a bătut două cuie în cap

În noaptea de luni spre marți, un alt deținut de la Penitenciarul de Maximă Siguranță Poarta Albă, din cauza, se pare, a unor nemulțumiri personale, și-a bătut două cuie în cap. El a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Județean Constanța, unde a fost internat în Clinica de Neurochirurgie. După ce a fost supus unor investigații medicale, deținutului i-au fost sustrase cele două cuie, el fiind transportat apoi la penitenciar. Potrivit purtătorului de cuvânt al Penitenciarului Poarta Albă, Gabriel Botezan, Gheorghe A., mai are de ispășit 13 ani de închisoare din cei 20 primiți pentru comiterea unei infracțiuni de omor. De asemenea, el nu este la prima pornire de acest fel, el mai având astfel de „antecedente”. Din păcate, nu este singurul care a recurs la astfel de gesturi. Se poate spune că a devenit o „modă” printre deținuți a-și bate cuie-n cap. Unii o fac din furie, alții pentru o plimbare. Gheorghe A. a fost transferat la Poarta Albă în luna iulie a acestui an.În noaptea de luni spre marți, un alt deținut de la Penitenciarul de Maximă Siguranță Poarta Albă, din cauza, se pare, a unor nemulțumiri personale, și-a bătut două cuie în cap. El a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Județean Constanța, unde a fost internat în Clinica de Neurochirurgie. După ce a fost supus unor investigații medicale, deținutului i-au fost sustrase cele două cuie, el fiind transportat apoi la penitenciar. Potrivit purtătorului de cuvânt al Penitenciarului Poarta Albă, Gabriel Botezan, Gheorghe A., mai are de ispășit 13 ani de închisoare din cei 20 primiți pentru comiterea unei infracțiuni de omor. De asemenea, el nu este la prima pornire de acest fel, el mai având astfel de „antecedente”. Din păcate, nu este singurul care a recurs la astfel de gesturi. Se poate spune că a devenit o „modă” printre deținuți a-și bate cuie-n cap. Unii o fac din furie, alții pentru o plimbare. Gheorghe A. a fost transferat la Poarta Albă în luna iulie a acestui an.