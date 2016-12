Un deţinut condamnat definitiv a evadat din Penitenciarul Galaţi

Un deținut condamnat definitiv a evadat din Penitenciarul Galați

Ştire online publicată Duminică, 30 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un deținut în vârstă de 27 de ani, condamnat definitiv la un an de închisoare pentru lovire, care își ispășea pedeapsa în regim deschis, a evadat, sâmbătă după-amiază, din Penitenciarul Galați, în prezent fiind căutat de mai multe echipaje.Potrivit unui comunicat de presă al Penitenciarului Galați, Vasile Cornel, în vârstă de 27 de ani, a evadat, sâmbătă, în jurul orei 15:20, din interiorul Penitenciarului Galați, tânăru fiind condamnat definitiv la un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de lovire.Pentru prinderea deținutului evadat, au fost dispuse măsuri specifice în astfel de situații, și anume blocarea căilor de acces - posibile direcții de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de urgență a mai multor echipe de căutare formate din angajați ai Penitenciarului Galați, precum și cooperarea cu Inspectoratul de Poliție Galați, Inspectoratul Județean de Jandarmi Galați si Polțtia de Frontiera.De asemenea, conducerea penitenciarului a dispus o anchetă administrativă, care să stabilească circumstanțele în care a evadat deținutul, transmite Realitatea.net.Conform documentului citat, tânărul are 1,68 metri înălțime, structură atletică, fața ovală, ten deschis, frunte mijlocie, păr șaten închis, ochi căprui, nas rectiliniu, este tuns scurt și are barba rasă. În momentul evadării purta un tricou negru, pantaloni negri și adidași albi.