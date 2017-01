Un deţinut a înșelat din închisoare patru bătrâne

Un deținut a înșelat din închisoare patru bătrâne

Ştire online publicată Vineri, 30 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un deținut din Penitenciarul Giurgiu este cercetat după ce ar fi înșelat patru bătrâne, pe care le-a anunțat telefonic, dându-se drept reprezentant Romtelecom, că au câștigat premii de zeci de mii de euro și că, pentru a intra în posesia acestora, trebuie mai întâi să plătească impozitul.Surse din Poliția Capitalei au precizat, pentru MEDIAFAX, că deținutul se numește Laurențiu Anghel, are 29 de ani și este închis în urma unei condamnări pentru furt.Din închisoare, începând cu luna septembrie, el a sunat mai multe femei în vârstă, pe care le-ar fi convins să îi trimită diferite sume de bani reprezentând impozitul la premii ce ar fi fost câștigate de acestea, spun polițiștii.În unele cazuri, spun sursle citate, deținutul își suna victima de mai multe ori, pentru a o anunța că "premiul" câștigat de aceasta a fost mărit și, în consecință, și "impozitul" ce trebuie plătit este mai mare.Deținutul, care se recomanda drept "Răzvan Stroe, reprezentant Romtelecom", le solicita victimelor să trimită banii prin mandate online sau să îi dea unor persoane necunoscute acestora, conform acelorași surse.Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, prejudiciul în acest caz fiind de peste 134.000 lei.Poliția Capitalei recomandă cetățenilor, pentru a nu deveni victime ale unor astfel de infracțiuni, să fie prudenți și să verifice autenticitatea informațiilor care le sunt comunicate."Astfel, în situația în care sunteți contactat de persoane ce se recomandă drept reprezentanți ai unor companii de telefonie și care vă anunță că sunteți câștigătorul sau câștigătoarea unui concurs, solicitându-vă să efectuați plăți, să cumpărați cartele preplătite sau să apelați numere de telefon, vă rugăm să verificați dacă compania de telefonie derulează un astfel de concurs și dacă dvs. participați în cadrul acestuia. Totodată, pentru a evita riscul de a cădea în plasa unor infractori ce urmăresc să vă înșele, solicitați celui care v-a apelat cât mai multe detalii cu privire la concursul în cadrul căruia ați fi câștigat premiul. Nu comunicați în aceste situații informații personale confidențiale, precum codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, conturi bancare sau numere ale cardurilor deținute și nici nu dați curs invitației celui care v-a apelat de a plăti diferite sume de bani prin transferuri bancare sau de a cumpăra cartele preplătite. (...) Nu apelați eventualele numere indicate de cel care v-a contactat, înainte de a verifica dacă acestea sunt alocate de către compania de telefonie unui concurs în derulare", se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX.