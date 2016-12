Un deceniu de scandal, pe Bulevardul Ferdinand

Un gard și câțiva metri de pământ reprezintă motivul zâzaniei dintre mai mulți locatari de pe Bulevardul Ferdinand. Niciunul dintre vecinii care, de mai bine de un deceniu, umblă prin instanțe pentru a-și dovedi dreptatea, nu este proprietar pe terenul respectiv.Neînțelegerile dintre vecini pot avea motive dintre cele mai banale: gălăgia, locul unde a fost parcată o mașină ori vorbele grele spuse la supărare. Pentru locatarii imobilelor de la numerele 52 și 54, de pe Bulevardul Ferdinand, din Constanța, motivul divergențelor îl reprezintă o fâșie de teren de apro-ximativ 27 de metri și un gard. Totul a început, ne-a povestit Anca Coca, locatara imobilului de la numărul 52, în urmă cu apro-ximativ zece ani. La acea dată, Constantin Cliveti, Dinu Murariu, Dumitru Zorzor au dat în judecată familia Coca, pentru a se reface grănițuirea celor două terenuri.Proprietar este, de fapt, Primăria Constanța!„După moartea tatălui meu, am vrut să înlocuiesc o porțiune din gardul care desparte cele două curți. Era din lemn și putrezise, arăta urât. Când le-am spus vecinilor, unul dintre ei, Constantin Cliveti, a refuzat, spunând că fac ei gardul. Am fost de acord, dar ulterior m-am trezit dată în judecată, ei susținând că vor să facă grănițuirea pe hotarele din 1936". Adică, susține femeia, să se „mute” aproximativ 27 de metri, din curtea ei, în cea vecină. Au urmat ani de procese, în care fiecare parte a prezentat mai multe acte, în încercarea de a arăta că de partea lor este dreptatea. „Nu înțeleg însă de ce ne-am judecat noi pentru această porțiune de teren, în condițiile în care atât dumnealor, cât și noi, suntem proprietari doar pe case. Terenurile, în schimb, aparțin Primăriei Constanța și plătim chirie pentru ele. Administrația locală ar fi trebuit chemată în instanță. Mă deranjează că un chiriaș pe un teren poate să facă grănițuire și să ceară o parte de teren, deși nu este proprietar!”, a opinat constănțeanca.De pază lângă gardul lipsăMagistrații Judecătoriei Constanța au decis, în mai 2011, în dosarul 1416/212/2009, că nu se impune chemarea în judecată a RAEDPP-ului, cel care gestionează terenurile, motivând că este o problemă între vecini, și au decis în favoarea reclamanților.„Eu am aflat de decizia instanței pe 15 decembrie, când am primit somația să dărâm o porțiune de gard de aproximativ trei metri, de lângă colțul casei lor. Aveam la dispoziție zece zile pentru a pune în aplicare hotărârea judecătorească, dar pentru că erau sărbătorile de iarnă, am cerut o amânare până pe 10 ianuarie. Mai mult, am cerut această amânare pentru a obține autorizația de demolare de la Primăria Constanța. Am fost nevoită, însă, să demolez fără autorizație, spunându-mi-se că o hotărâre judecătorească este mai presus”, a adăugat femeia.Indignarea femeii a crescut, însă, marți seară când, spune ea, a fost nevoită să facă de pază lângă porțiunea unde demolase gardul, pentru că vecinii nu s-au grăbit să facă grănițuirea pentru care se judecaseră. „A sunat cumnata mea la Poliție și am făcut o reclamație, căci era practic o invitație pentru hoți”, a adăugat femeia. Abia în cursul zilei de ieri vecinii au ridicat noul gard pe traseul hotărât de instanța de judecată.Lupta continuă…De partea cealaltă, locatarii imobilului de la numărul 54, pe care i-am găsit lucrând la noul gard, nu au dorit să comenteze prea mult divergențele. „Este normal ca de la peretele casei și până la gard să fie cel puțin 1,5 metri. Apoi, aceasta era grănițuirea veche. În plus, nu ne-am judecat pentru pământ, ci pentru că pe acest teren trec utilitățile și canalizarea și aveam probleme cu vecina. Cu tatăl vecinei ne-am înțeles și am lăsat lucrurile așa, dar acum nu se mai poate. Instanța de judecată a decis”, ne-a spus Dumitru Zorzor.Constănțeanca este decisă, însă, să i se facă dreptate, atrăgând atenția că are și actele care îi susțin spusele, astfel că intenționează să se adreseze atât autorității locale, cât și, din nou, instanței de judecată.